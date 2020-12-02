Похороны Стандарт в ритуальной службе «Обелиск»

Похороны Стандарт!
1 Бригада (Вынос тела, предание тела земле)
2 Катафалк Газель/Соболь Доставка умершего с места нахождения до Погоста,без заездов, Дополнительные заезды согласовываем отдельно
3 Гробы : Ламинат (цвет орех/венге), ЛДСП (цвет орех/венге), бархот/атлас/парча/шёлк, цвет: бордокрасный,синий,жёлтый,чёрный,зелёный,малиновый комбинированный и.т.д
4 Крест дерево/лак сосна с домовиной б/дом, цвет: мохагон, тёмный орех, тёмно-коричневый, венге,светлый орех.
5 Табличка с Ф.И.О д.р.- д.с. на Пирамидку-Крест. Металлогравировка/металлопластик в золоте/серебре,образцы представлены на сайте!
6 Подготовка тела/Санитарная обработка; Омовение,одевание,бальзамирование считается отдельно! В зависимости от состояния тела!
7 Формирование могилы,установка креста/ пирамидки, оформление могилы (цветы, венки, корзины и.т. д)
8 Могила оплачивается отдельно в зависимости от места захоронения! Город,область, другой регион! Рытьё могил по мере надобности осуществляем по согласованию с Родственниками умершего!
9 Отпевание православным чином.в храме/с выездом до места прощания! Согласовываем отдельно,индивидуально!
Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. Оформление документов нашими агентами, полное сопровождение похорон.
Минимальное захоронение от 7.700.
КРУГЛОСУТОЧНО. 8-913-771-59-73, 8(383-41) 2-04-01
Источник: Раздел Похоронного дома "Обелиск" на сайте весь Бердск