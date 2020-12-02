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Похороны

Похороны Стандарт в ритуальной службе «Обелиск»

08:08 02.12.2020 Фото: Похоронный дом "Обелиск"
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Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. 

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Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация

Похороны Стандарт!

1 Бригада (Вынос тела, предание тела земле)

2 Катафалк Газель/Соболь Доставка умершего с места нахождения до Погоста,без заездов, Дополнительные заезды согласовываем отдельно

3 Гробы : Ламинат (цвет орех/венге), ЛДСП (цвет орех/венге), бархот/атлас/парча/шёлк, цвет: бордокрасный,синий,жёлтый,чёрный,зелёный,малиновый комбинированный и.т.д

4 Крест дерево/лак сосна с домовиной б/дом, цвет: мохагон, тёмный орех, тёмно-коричневый, венге,светлый орех.

5 Табличка с Ф.И.О д.р.- д.с. на Пирамидку-Крест. Металлогравировка/металлопластик в золоте/серебре,образцы представлены на сайте!

6 Подготовка тела/Санитарная обработка; Омовение,одевание,бальзамирование считается отдельно! В зависимости от состояния тела!

7 Формирование могилы,установка креста/ пирамидки, оформление могилы (цветы, венки, корзины и.т. д)

8 Могила оплачивается отдельно в зависимости от места захоронения! Город,область, другой регион! Рытьё могил по мере надобности     осуществляем по согласованию с Родственниками умершего!

9 Отпевание православным чином.в храме/с выездом до места прощания! Согласовываем отдельно,индивидуально!

Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. Оформление документов нашими агентами, полное сопровождение похорон.

Минимальное захоронение от 7.700.

КРУГЛОСУТОЧНО. 8-913-771-59-73, 8(383-41) 2-04-01

Источник: Раздел Похоронного дома "Обелиск" на сайте весь Бердск

кремация ритуальная служба в Бердске ритуальные услуги Похоронный дом "Обелиск"
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