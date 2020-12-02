БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
16:18 02.12.2020
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Появятся ещё две автостанции и автовокзал к 2030 году в Новосибирске. В мэрии назвали места построек
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16:40 02-12-2020
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16:33 02-12-2020
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16:30 02-12-2020
Новая мощнейшая вспышка взорвалась на солнце: Магнитная буря начнется уже сегодня, 2 декабря 2020 года
16:25 02-12-2020
Как повысится зарплата сотрудников МВД, МЧС и полиции в 2021 году
16:20 02-12-2020
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
16:18 02-12-2020
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16:16 02-12-2020
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