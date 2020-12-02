Пенсионерам в 2021 году проведут индексацию выплат. Каким категориям?

В сентябре Владимир Путин отмечал, что индексацию нужно проводить, несмотря на то, как будет развиваться социальная и экономическая ситуация в государстве.

Забота о пожилых людях очень важна из-за общего старения людей во всем мире

В новом, 2021 году, жизнь многих российских пенсионеров изменится. Правительство проведет индексацию страховых пенсий, увеличив выплаты на 6,3%, а мигрантам могут начать предоставлять право на получение пенсий.

На сколько повысят страховые пенсии в РФ

С нового года страховые выплаты российских пенсионеров повысятся на 6,3%, о чем рассказали в СФ. Раньше российский лидер отмечал, что надбавка будет, несмотря ни на что. Однако даже индексация не сумеет компенсировать быстрого роста продовольственных цен в текущем году.

В этом году стремительно увеличились стоимость продуктов питания из-за резкого обвала рубля. Поэтому с нового года правительство собирается провести индексацию страховых выплат пенсионерам.

В соответствии с действующим российским законодательством, индексация проводится с первого дня будущего года. В сентябре Владимир Путин отмечал, что индексацию нужно проводить, несмотря на то, как будет развиваться социальная и экономическая ситуация в государстве.

Елена Бибикова, которая является заместителем председателя комитета СФ, отметила, что будущее повышение практически в полтора раза будет выше, чем инфляция, которая, по прогнозам ЦБ, составит 3,8%.

В среднем, пенсионеры получат прибавки около тысячи рублей. Вместе с тем, многие россияне, к примеру, инвалиды и ветераны войны, получат регулярные доплаты с 1 февраля. Тут размер индексации будет устанавливать от индекса потребительских цен прошлого года.

Когда будет индексация социальной пенсии в 2021 году

Социальная пенсия каждый год поднимается на величину вероятного индекса роста прожиточного минимума людей пенсионного возраста. Сейчас – это 2,6%. В СФ считают, что важна не лишь материальная помощь, но и социальная.

Забота о пожилых людях очень важна из-за общего старения людей во всем мире. Правительство заинтересовано в том, чтобы пожилые россияне более длительное время оставались здоровыми, обеспеченными и активными.

Увеличение пенсий на тысячу рублей не сумеет компенсировать пенсионерам тот урон, что принес обвал российской валюты. С начала года российская валюта была в списке лидеров по девальвации, утратив на протяжении года около 22% от курсовой стоимости, относительно американского доллара.

По информации от Российской статистики, на 1 января текущего года в России проживало 146,748 млн человек, из которых, 46,48 млн – это люди, что получают пенсии. Ежегодное проведение индексации защищено Конституцией. Данный пункт внесли в основной закон Российской Федерации летом текущего года.

Когда в РФ начнут платить пенсии мигрантам

С нового года в РФ для гастарбайтеров, которые работают в стране или других государствах Евразийского союза, будет насчитываться евразийская пенсия. Для этого нужно соблюдать основное требование – быть официально трудоустроенным. Такие работники конечно выиграют от обновленного порядка, но специалисты уверены, что появится дополнительная нагрузка на российскую пенсионную систему.

Возможность выплаты таких пенсий рассматривалась еще 6 лет назад. В Астане подписали договор, где отмечено, что пенсионное обеспечение людей из союзных государств проводится в соответствии с внутренним законодательством и по отдельному международному соглашению.

В результате евразийские партнеры на протяжении нескольких лет спорили о недоработках пенсионного законодательства с проектом единого соглашения о порядке пенсионных выплат. Ратификацию документа задержал Казахстан. В настоящее время Нур-Султан не имеет никаких возражений, по крайней мере, депутаты парламента одобрили проект в начале текущего месяца.

Нововведение затронет 180 млн человек. Эксперты отмечают, что соглашение основано на том, что человек, который не смог собрать полный пенсионный стаж в одной из пяти стран, может суммировать все года работы. Пенсию будет получать по месту проживания, а страна, из которой он уехал, будет переводить часть пенсионных прав.

Источник: 1rre.ru