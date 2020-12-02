"Непонятная лекция в Zoom на полчаса за наши деньги - несправедливо": Что думают о дистанционном обучении-2020 из-за COVID-19 студенты Новосибирска

Студенты выразили свое отношение к дистанционному обучению

Ухудшающаяся с каждым днем эпидемиологическая ситуация потребовала от российских образовательных учреждений принять экстренные меры, в частности, организации процесса дистанционного обучения.

Так называемая "дистанционка" в Новосибирской области появилась вследствие карантина в конце марта 2020 года и продолжилась до сентября. В октябре 2020 года из-за вспышки второй волны коронавируса дистанционное обучение по всей России возобновилось вновь.

Родители учеников вновь забили тревогу, мол, детям нужно помогать с выполнением заданий, а сил и желания у них на это нет. Большинству преподавателей вузов и колледжей дистанционка также пришлась не по нраву, так как объем работ увеличился и контроль за ними соответственно тоже.

Об ужасах равным образом, как превосходствах дистанционки "Курьер. Среда. Бердск" поведали и студенты вузов, колледжей Новосибирска. Молодые люди утверждают, что объем выполняемых работ резко увеличился, требований к студентам больше, а отношение и понимание преподавателей оставляет желать лучшего.

Павлова Дарья, студентка 3-го курса НКПиИТ

Я думаю, что дистанционное образование довольно проблематично для современного общества, потому что студентов не заставить учиться даже на очном, а на дистанционном это еще более расхолаживает. Ты вообще можешь не уделять время учебе. Смысл в том, что на дистанционном образовании очень тяжело преподавать материал, а также его проверять, да и в принципе выполнять какие-либо задания, так как нет должного контроля. Ты можешь скатать задания, где-то их купить и просто отправить. Никто не узнает, ты их делал или нет. Более того, на дистанционке нагружают какой-то работой гораздо больше, чем на очном. Время для выполнения достаточно ограничено. Мне кажется, это неудобно в плане того, что ты не можешь полноценно нормировать свой график, свой день. У тебя нет определенного времени, когда бы ты отсидел на парах, позанимался и дома могло бы остаться какое-то свободное время. В этой ситуации ты просто не можешь заставить себя что-либо сделать и в итоге тратишь время впустую. Мне не нравится дистанционка. Я бы предпочла ходить на пары, получать какие-то знания, а не сидеть в 4 часа утра и выполнять задания, просто потому что я не смогла себя заставить сделать их весь день. К тому же это неудобно для детей, которые платят за образование. Ты заплатил деньги, а тебе никак не преподают пары. Просто какая-то непонятная лекция в Zoom на полчаса - это не то же самое. Если взять медиков , то у них есть практика во время учебы, когда, например, нужно ставить уколы, на дистанционке такого нет и качество образования значительно падает, но если говорить о нашей современной молодежи, то всем грубо говоря, наплевать.

Диана Литау, студентка 2-го курса НОККиИ

Мне нравится дистанционное обучение тем, что не нужно каждый день ездить на учебу. Гораздо комфортнее присутствовать на занятиях, укутавшись пледом с чашкой горячего чая. Из минусов могу выделить нехватку живого общения с родными и друзьями. А так, это отличное время, чтобы погрузиться в себя, свое развитие, попробовать что-то новое.

Алина Соболевская, студентка 3-го курса НКПиИТ

Столкнувшись с дистанционным обучением еще в прошлом году, я уверенно могу сказать, что и в дистанционном, и в очном обучении есть свои плюсы и минусы. Во время очного обучения есть возможность живого общения с друзьями, особенно с теми, кто живет далеко. Что касается процесса обучения, то учиться на очном, посещая занятия проще. Преподаватели более лояльны. Они меньше контролируют студентов и заданиями сильно не загружают. Как только наступает дистанционка, начинается ад. Заданий для выполнения отправляют много, но четких объяснений как выполнять - нет, вследствие чего оценка может быть снижена. Кроме того, преподаватели сокращают срок выполнения задания и торопят со сдачей. Объясняют они это тем, что идет контрольная неделя и оценки нужно выставлять. Вот и получается, что толком не учат, а как наступает дистанционка задают выше крыши. Также максимальный размер стипендии у нас составляет 900 рублей. На одну мизерную стипендию не проживешь, поэтому приходится искать работу в пандемию, а совмещать учебу и работу практически нереально. Лично я, несмотря на занятость, стараюсь справляться с учебным процессом, но хотелось бы все-таки, чтобы и преподаватели шли навстречу.

Мария Другова, студентка 3-го курса НГПУ

Я к дистанционному обучению отношусь положительно. Это хорошая возможность для студента начать зарабатывать. Ты испытываешь меньше стресса, так как в любом коллективе есть люди, которые не находят общий язык и из-за этого постоянно паникуют. Не надо тратиться на дорогу, не нужно волноваться при ответе перед преподавателем и группой. Легче договориться и проще выполнять задания.

Павел Александров, студент 1-го курса Сибстрин

- Один плюс дистанционки в том, что ты можешь выспаться нормально. У нас дистанционное обучение было такое, что нам не нужно было вставать в 7 утра, как в режиме школы. Просто нам скидывали задания, и мы в течение дня их делали. Я бы не сказал, что это особо сложно. Сложно в плане того, сколько задают, а так вроде бы нормально,- выразил свое мнение Павел.

Таким образом, у дистанционного обучения, как и у любой другой формы получения знаний, множество своих преимуществ и недостатков. Но как бы то ни было, огромный «плюс» дистанционных технологий в том, что они позволяют любому человеку учиться непрерывно – всю жизнь.