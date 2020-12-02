Какой сегодня церковный праздник? Как можно легко защитить дом от нечисти 2 декабря 2020 года

На Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили люди.

На Авдея опасались выходить на улицу

Дата по старому стилю: 19 ноября.

В этот день отмечается память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков. Согласно преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. Несмотря на царивший вокруг разврат, он вел благочестивую жизнь.

Когда начались гонения на служителей Бога, инициатором которых стала жена правителя Иезавель, Авдий начал помогать им. Так, он укрыл в пещерах сто служителей и носил им еду, пока они прятались от врагов. Известно, что Авдий, оставив царскую службу, стал спутником пророка Илии, везде следовал за ним и сам получил дар пророчества. Правда, книга пророчеств, оставшаяся после Авдия, состоит всего из одной главы.

Русские люди верили, что Авдей (Авдий) покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию. За это святого прозвали Радетелем. В день его именин нужно было постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам — по поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом.

Также на Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили люди. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав.

Именины в этот день

Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков

Источник: calend.ru