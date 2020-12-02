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День банковского работника России отмечается 2 декабря: Значение и традиции профессионального праздника

04:00 02.12.2020 Фото: pxhere.com
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Считается, что работать в банке не только выгодно, но и престижно.

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Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника.

Но с датой этого праздника, как и с датой праздника другой финансовой специальности — бухгалтера (Днем бухгалтера), до сих пор нет окончательной ясности. Причина такой неопределенности в том, что День банковских работников в России не установлен официально, на государственном уровне.

Существует, по крайней мере, три даты, когда работники банковских учреждений могут принимать поздравления по поводу своего профессионального праздника — 8 сентября, 12 ноября и 2 декабря. Поскольку 8 сентября в России отмечается День финансиста, а 12 ноября — День работников Сбербанка России.

Но все же более близкой к истине можно считать дату 2 декабря, которая была принята в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков, в связи с тем, что 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон (№ 394-1) — «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», положивший начало формированию современной банковской системы. Впоследствии этот документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

Также 2 декабря 1990 года был принят ещё один Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Банки, как кредитные учреждения, появились в России в 1724 году. В 1754 году Указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден Дворянский заемный банк — первый в России государственный банк. Со временем банки превратились в необходимую и существенную составляющую деятельности государства. Как и любой труд, труд банковского работника заслуживает уважения.

Считается, что работать в банке не только выгодно, но и престижно. Но за внешним лоском и кажущейся простотой скрывается упорная и кропотливая работа, работа во внеурочные часы, работа, требующая полной отдачи, собранности, внимания.

Со времен 18 века, естественно, изменилась и банковская аппаратура, и рабочие принадлежности — на смену счетам и пишущим машинкам пришли компьютеры и подобные высокие интернет-технологии. Конечно же, работа в таких условиях требует высокопрофессиональных знаний и навыков, а также слаженного коллективного труда.

Источник: calend.ru

2 декабря 2020 банкир День банковского работника России история праздник "Сбербанк" Банк России
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