Сегодня, 2 декабря, Международный день борьбы за отмену рабства: Все, что нужно знать про этот день каждому

Свобода радует не столь сильно, как угнетает рабство

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

Борьба с рабством в мире ведется со дня его возникновения. Однако, в мировой истории есть позорные страницы, когда рабство не просто процветало, но поощрялось. Даже сегодня, в наш прогрессивный век, не смотря на то, что рабство запрещено во всем мире, но оно до сих пор существует, и в его основе, как и тысячу лет назад, лежит дискриминация одного человека по отношению к другому.

Принудительный труд, сексуальная эксплуатация, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, торговля людьми и т.д. — вот современные формы рабства, искоренение которых является главной целью этого Дня.

По данным ООН, на сегодняшний день в мире около 40,3 миллиона людей являются жертвами современных форм рабства, включая 24,9 миллиона жертв принудительного труда и 15,4 миллиона жертв принудительных браков. Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Один из четырех жертв — ребенок. Кроме того, один из десяти детей в мире вынужден работать, что в целом составляет 150 миллионов детей, занятых детским трудом. Женщины и девочки составляют 99% числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% в других секторах теневой экономики.

В основном, жертвами современных работорговцев становятся в результате угроз, насилия, принуждения, обмана, и/или злоупотребления властью.

Поэтому усилия правительственных и общественных организаций, правоохранительных органов и прочих структур направлена сегодня не только на выявление и предотвращение подобных случаев и уголовное преследование организаторов данного рода преступлений против личности, но и с реабилитацией потерпевших.

Так, например, Международная организация труда (МОТ) приняла новый юридически обязательный Протокол о принудительном труде, который вступил в силу в ноябре 2016 года. Эта мера является важным шагом по пути искоренения современных форм рабства.

Напомним, что в 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. А в мировом календаре существует еще ряд памятных дней, связанных с этим негуманным явлением — например, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации.

Источник: calend.ru