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День 2D-художников отмечается 2 декабря: Чудесные поздравления людям творчества

08:20 02.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

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Для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December

2 декабря свой неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Дизайнеры компьютерной графики, прежде всего, востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры. Как художники сами выражаются, они работают в «мультяшном стиле». Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и другом случае в первую очередь требуется умение грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и т.д. 2D-художники, принимаясь за новый проект, сначала рисуют его с помощью подручных предметов, а только потом – в специальных компьютерных программах. Чтобы стать «компьютерным» художником, иметь художественное образование необязательно.

Профессионалы советуют начинающим 2D-художникам сначала овладеть программами Photoshop, Corel Painter, Adobe Flash или Illustrator, а это можно сделать самостоятельно. Существует масса специализированной литературы, курсов, интернет-ресурсов, на которых доступны полноценные уроки по двухмерной и трехмерной графике. Профильные сайты могут предложить галереи других художников и возможность разместить работу для обсуждения.

Специалисты также советуют, что данной профессии необходимо учиться постепенно, постоянно рисуя и совершенствуясь. Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Напомним, что на следующий день – 3 декабря – свой профессиональный праздник отмечают 3D-аниматоры.

Поздравления художникам

Предела нет талантливым фантазиям.
И во второй день декабря,
Профессионал с Днем 2D-художников
Всем сердцем поздравляют друзья!
Чтобы у вас всегда все получалось,
Чтобы были игры интересны,
И чтобы дни в жизни были ярки,
А не хмуры и не пресны.
Побольше от людей уважения,
В том, что у вас талант дорогой,
И чтобы к работе относились
Всегда с великим сердцем и душой!

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Тебе, дизайнер дорогой,
Поздравление отправляю с душой.
Ты творитель, как ни крути,
Двухмерной компьютерной графики.
И потому желаю тебе удачи,
И вдохновения на сдачу.
Пусть в удовольствие будет вся работа,
А на душе и в сердце – всегда суббота.
Как говорят — чтобы всё было прекрасно,
Зарплат высоких и приличных,
И праздник вечно до упаду,
И остальное всё – как надо.

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Поздравляем художников всех,
В вашем творчестве чтоб был успех,
Вдохновения побольше всегда,
И в картинах была доброта.

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Художники были со дня сотворения!
Художники – это послы вдохновения!
Искусство – картины их! Воля богов!
Сегодня, вчера и с начала веков.

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С праздником тебя, художница!
Ты судьбы своей заложница,
В ярком мире ты живешь,
Верю, счастье ты найдешь!
Пусть всегда мечты сбываются,
Все желанья исполняются,
Каждый миг волшебным будет,
Ведь добро несешь ты людям!

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Вы - талантливые люди,
Пусть вам счастье в жизни будет!
Пусть картины покупают,
И финансы процветают!
Пусть вас муза посещает,
Никогда вас не бросает,
Пусть вся жизнь в любви проходит,
В мир фантазий вас уводит!

Источник: calend.ru

2 декабря 2020 День 2D-художников история праздник
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