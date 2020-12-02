День 2D-художников отмечается 2 декабря: Чудесные поздравления людям творчества

Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December

2 декабря свой неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Дизайнеры компьютерной графики, прежде всего, востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры. Как художники сами выражаются, они работают в «мультяшном стиле». Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и другом случае в первую очередь требуется умение грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и т.д. 2D-художники, принимаясь за новый проект, сначала рисуют его с помощью подручных предметов, а только потом – в специальных компьютерных программах. Чтобы стать «компьютерным» художником, иметь художественное образование необязательно.

Профессионалы советуют начинающим 2D-художникам сначала овладеть программами Photoshop, Corel Painter, Adobe Flash или Illustrator, а это можно сделать самостоятельно. Существует масса специализированной литературы, курсов, интернет-ресурсов, на которых доступны полноценные уроки по двухмерной и трехмерной графике. Профильные сайты могут предложить галереи других художников и возможность разместить работу для обсуждения.

Специалисты также советуют, что данной профессии необходимо учиться постепенно, постоянно рисуя и совершенствуясь. Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Напомним, что на следующий день – 3 декабря – свой профессиональный праздник отмечают 3D-аниматоры.

Поздравления художникам



И во второй день декабря,

Профессионал с Днем 2D-художников

Всем сердцем поздравляют друзья!



Чтобы были игры интересны,

И чтобы дни в жизни были ярки,

А не хмуры и не пресны.

Побольше от людей уважения,

В том, что у вас талант дорогой,

И чтобы к работе относились

Всегда с великим сердцем и душой! Предела нет талантливым фантазиям.И во второй день декабря,Профессионал с Днем 2D-художниковВсем сердцем поздравляют друзья!Чтобы у вас всегда все получалось,Чтобы были игры интересны,И чтобы дни в жизни были ярки,А не хмуры и не пресны.Побольше от людей уважения,В том, что у вас талант дорогой,И чтобы к работе относилисьВсегда с великим сердцем и душой!





Ты творитель, как ни крути,

Двухмерной компьютерной графики.

И потому желаю тебе удачи,

И вдохновения на сдачу.

Пусть в удовольствие будет вся работа,

А на душе и в сердце – всегда суббота.

Как говорят — чтобы всё было прекрасно,



И праздник вечно до упаду,

И остальное всё – как надо. Тебе, дизайнер дорогой,Поздравление отправляю с душой.Ты творитель, как ни крути,Двухмерной компьютерной графики.И потому желаю тебе удачи,И вдохновения на сдачу.Пусть в удовольствие будет вся работа,А на душе и в сердце – всегда суббота.Как говорят — чтобы всё было прекрасно,Зарплат высоких и приличных,И праздник вечно до упаду,И остальное всё – как надо.

Поздравляем художников всех,

В вашем творчестве чтоб был успех,

Вдохновения побольше всегда,

И в картинах была доброта.



Художники – это послы вдохновения!

Искусство – картины их! Воля богов!

Художники были со дня сотворения!Художники – это послы вдохновения!Искусство – картины их! Воля богов!Сегодня, вчера и с начала веков.

С праздником тебя, художница!

Ты судьбы своей заложница,

В ярком мире ты живешь,

Верю, счастье ты найдешь!

Пусть всегда мечты сбываются,

Все желанья исполняются,

Каждый миг волшебным будет,

Ведь добро несешь ты людям!





Пусть картины покупают,

И финансы процветают!

Пусть вас муза посещает,

Никогда вас не бросает,

Пусть вся жизнь в любви проходит,

В мир фантазий вас уводит! Вы - талантливые люди,Пусть вам счастье в жизни будет!Пусть картины покупают,И финансы процветают!Пусть вас муза посещает,Никогда вас не бросает,Пусть вся жизнь в любви проходит,В мир фантазий вас уводит!

Источник: calend.ru