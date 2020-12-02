Красивые поздравления в День банковского работника 2 декабря 2020 года. Как поздравить банкира?

По инициативе Ассоциации банков РФ этот праздник отмечается 2 декабря. День празднования назначен не случайно, дата связана с тем, что 2. 11. 1990 года приняли закон «О Центральном Банке РФ».

С Днем Банковского Работника - 2 декабря 2020 года

День работника банка – это неофициальный государственный профессиональный праздник работников российской банковской системы. По инициативе Ассоциации банков РФ этот праздник отмечается 2 декабря. День празднования назначен не случайно, дата связана с тем, что 2. 11. 1990 года приняли закон «О Центральном Банке РФ». С этого официального документа и началась вся история нынешней банковской системы России.

Изначально, банки появились как кредитные учреждения. Первым государственным банком в России по Указу императрицы Елизаветы утвержден заемный банк — Дворянский. С течением времени банки стали необходимой, обязательной, одной из главных составляющей деятельности Российского государства. Быть банковским работником престижно, почетно, но мало кто знает, какой это нелегкий труд, скрупулезная, кропотливая работа, требующая огромной сосредоточенности и внимательности.

Наиболее часто этот праздник отмечается корпоративными вечеринками в кругу своих коллег. Неотъемлемым атрибутом празднования является торжественная церемония награждения почетными грамотами, премиями наиболее активных работников.

***

Желаю, чтобы в День банкиров

Напали деньги на тебя,

Примчались бы со всего мира,

Звеня, шурша и шелестя,

Их трать налево и направо,

Пусть в шоке будет весь народ,

А ты: «А что? Имею право!



Ведь мой сегодня праздник! Вот!»

***

Не больница, не завод

Каждый день вас так зовет.

Банк и касса, капитал

И клиент опять достал,

И бабульки по привычке

Добрались на электричке,



Чтобы все перетереть(Дома скучно им сидеть) —

Вот, что ждет вас каждый день.

И хотя работать лень

И ругаться неохота,

Все же трудитесь до пота.

Вы примите от клиентов

Благодарность за моменты:



Пополнение счетов,Совершение торгов,Займов нам предоставленьеЗа валютой наблюденье.

Меньше вам очередей,

Больше крупных богачей,

Отпуска два раза в год

И отсутствия хлопот.

***

С Днём банковского работника России. И, какая бы в нашей стране не была вокруг *опа, пусть в твоём банке и, уж точно, на твоём счету всегда водятся денежки, при чём не только водятся, а пусть ещё научатся и размножаться. Желаю работы без нервотрёпки и жизни без косяков.

***

Ты в банке всегда трудиться готов,

А значит, достоин ты этих стихов!

Пусть в банке твоем все будет в порядке,

Желаю жить в мире, добре и достатке,

Не знай никогда в жизни слова «убытки»,



Пускай будут евро и золота слитки,И в долларах денег целый мешок,Чтоб радость дарил тебе каждый денек!

***

Сегодня вы, трудяги банка,

Вновь встали утром спозаранку.

Ну хоть немножко отдохните,

За кассой тихо прикорните!

И пусть начальство не заметит,

А только премией отметит,

Ведь вы, стараясь, устаете

И на работе впрямь живете!

***

Многих денег повелитель,

Банка славный властелин!

Пусть растут доходы лихо



И кипит адреналин.

Чаще радует карьера

И успехов череда,

Пусть в себя не гаснет вера —

Будь счастливей всех, всегда!

***

Почему-то бытует поверье,

Что банкир это миллионер.



Даже менеджер, тот, что за дверью,Из себя весь — успеха пример.

Кто-то думает: в банке народец

Поднимает бабло — не горюй!

Тот, кто думает так, тот уродец,

И, как минимум, тот — обалдуй.

Та девчонка в красивой рубашке,

Та красотка, как ты говоришь,



По субботам до вечера пашет,Ты ж ее подколоть норовишь.

Ты все думаешь, что твоих денег

Прикарманила девушка часть,

И купила авто в понедельник,

Чтобы в пятницу снова украсть.

Знай, что банк — городок в табакерке,

Богатеют там только верхи,



А в отделах сидят пионерки,И порой получают гроши.

Им не светит карьера, как любят

Обещать тетки-кадровики,

За оплошность их не приголубят,

А припишут все в мире грехи.

Так поднимем же тост за красивых

И за стройных работниц таких,



Пусть же будут в работе счастливей,Не оставит фортуна пусть их.

В личной жизни пусть будут победы,

Зря завидуешь им и грустишь.

То, что первыми после обеда

В банк заходят — еще не престиж.

***

Всех банкиров поздравляю,



Депозиты вам в карман,Пусть окутает скорееДенежный всю жизнь туман.

Ставок вам всегда высоких,

Выплат счастья и добра,

Пусть лежит на вашем счете

Много смеха и тепла.

Пусть стабильность дарит радость



И в работе, и в любви,Бонус пылкости и страстиПусть всегда кипит в крови.

***

Деньги, будто бы наркотик,

Тебя манят день за днём.

Что же, банковский работник,

Пусть везёт тебе с баблом!

Все карманы под завязку

Оно будет наполнять,

Чтобы стала жизнь, как сказка,

Где причин нет нал считать!

Где купюр всегда хватает

И на это, и на то,

И здоровье не хромает

Ещё лет хотя бы сто!

***

Повелителей валюты,

Знатоков процентных ставок

Поздравляю в день прекрасный,

Будет путь в карьере гладок.

Вам желаю непременно

Прибыльных лишь депозитов,

Пусть дорога в мир финансов



Будет вам всегда открыта.

***

Работники банка — люди святые,

В любой ситуации нам помогают,

Кредиты и ссуды, проценты любые

Они без проблем в тот же миг оформляют.

И как без них жить — невозможно представить,

Купить мы тогда ничего не смогли бы,



Желаю вам жить остальным всем на зависть,Чтоб с каждой секундой росла ваша прибыль!

Источник: pozdravok.ru