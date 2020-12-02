У кого именины 2 декабря по церковному календарю?

|Авдей
|от древнееврейского имени Обадьяху - «слуга Божий», «служитель Бога»
|Адриан
|от римского родового имени Hadrianus - «адриатический», «тот, кто родом с берегов Адриатического моря» форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - «сильный», «мужественный»
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Валентин
|от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»
|Вениамин
|от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
|Геннадий
|от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Денис
|от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Игнат
|от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
|Илларион
|от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Леонид
|от древнегреческого имени Леонидас - «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Семен
|от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»