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У кого именины 2 декабря по церковному календарю?

07:10 02.12.2020 Фото: Pixnio
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По церковному православному календарю 2 декабря отмечается 23 мужских именин.

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Перечень именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день.

2 декабря именины отмечают

Мужчины

Авдей от древнееврейского имени Обадьяху - «слуга Божий», «служитель Бога»
Адриан от римского родового имени Hadrianus - «адриатический», «тот, кто родом с берегов Адриатического моря» форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - «сильный», «мужественный»
Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Валентин от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»
Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
Геннадий от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Игнат от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - «огонь»
Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Леонид от древнегреческого имени Леонидас - «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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