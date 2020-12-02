Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 декабря 2020 в России и мире

• День пушистой нежности
• День фортуны
• День банковского работника России
• День 2D-художника
• Всемирный день компьютерной грамотности (World Computer Literacy Day)
• Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery)
• День памяти святого пророка Авдия
• День прогулов (National Skip School Day) - США
• День дворняги (National Mutt Day) - США
• День оладьев (National Fritters Day) - США
• День безопасной бритвы (Safety Razor Day) - США
• День независимости - ОАЭ
• Национальный день - Лаос
• День революционных вооружённых сил - Куба
• День специального образования (Special Education Day) - США
• День Конституции - Иран
• Именины у Адриана, Герасима, Сергея, Дениса
Важные даты
1805 поражение русских и австрийских войск в Аустерлицком сражении от армии Наполеона.
1841 в Санкт-Петербурге после реставрации открыт Аничков мост.
1857 рескрипт Александра II на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова, положивший начало Крестьянской реформе 1861 года.
1942 получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции.
1971 советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.
1977 катастрофа самолёта Ту-154 близ города Аль-Байда (Ливия). Погибли 59 человек.
2007 в России прошли выборы в Госдуму пятого созыва.
2011 в Москве открылись станции метро «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово» на Люблинско-Дмитровской линии.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend