Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 декабря 2020 в России и мире

2 декабря - День оладьев

• День пушистой нежности

• День фортуны

• День банковского работника России



• Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»• День 2D-художника• Всемирный день компьютерной грамотности (World Computer Literacy Day)• Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery)• День памяти святого пророка Авдия• День прогулов (National Skip School Day) - США• День дворняги (National Mutt Day) - США• День оладьев (National Fritters Day) - США• День шлёпанцев (National Jandal Day) - Новая Зеландия• День безопасной бритвы (Safety Razor Day) - США• День независимости - ОАЭ• Национальный день - Лаос• День революционных вооружённых сил - Куба• День специального образования (Special Education Day) - США• День Конституции - Иран• Именины у Адриана, Герасима, Сергея, Дениса• Авдеев день (Авдей Радетель)

Важные даты

1805 поражение русских и австрийских войск в Аустерлицком сражении от армии Наполеона.

1841 в Санкт-Петербурге после реставрации открыт Аничков мост.

1857 рескрипт Александра II на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова, положивший начало Крестьянской реформе 1861 года.

1942 получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции.

1971 советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.

1977 катастрофа самолёта Ту-154 близ города Аль-Байда (Ливия). Погибли 59 человек.



1990 старт космического корабля «Союз ТМ-11» с международным экипажем (Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоёхиро Акияма).2007 в России прошли выборы в Госдуму пятого созыва.2011 в Москве открылись станции метро «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово» на Люблинско-Дмитровской линии.

