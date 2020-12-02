Звонит бывший.Нужно ли давать второй шанс прошлым партнерам?

Казалось бы, страсти утихли, время прошло, почему же он хочет второй шанс?

Почему мужчина хочет второй шанс, и как найти этому объяснение

Почему мужчина хочет второй шанс, и как найти этому объяснение.

Некоторые женщины сталкиваются с ситуацией, когда после расставания с мужчиной, он снова делает попытки наладить отношения. Казалось бы, страсти утихли, время прошло, почему же он хочет второй шанс?

Он вас не забыл

Бывший просто не может вас забыть и отпустить из своего сердца. Возможно, ему нужно больше времени или же до сих пор не разлюбил. Он может часто мелькать у вас перед глазами, с надеждой, что сможет вас вернуть. Но не каждой женщине нравится навязчивость. В данной ситуации решение только за вами, если вы увидите в парне перемены или хотя бы намек на то, что он готов меняться ради вас – идите ему на встречу.

Вы для него еще «его девушка»

Да, так бывает, что вроде бы и расстались, и чувства охладели, но он по-прежнему в подсознании считает вас своей девушкой. Чем больше вы будете показывать бывшему, что вы не скучаете, тем сильнее он будет стараться вас завоевать вновь.

Интим

Когда партнеру нужен интим, и вы идеально ему подходили в плане близости. Мужчине хочется стабильных встреч без обязательств, если вам с ним было отлично в постели, и вы еще без нового спутника – наслаждайтесь дальше.

Сердцу не прикажешь

Чувства, которые не уходили. Даже если ваш бывший согласился с расставанием и спокойно вас отпустил, то сердце может чувствовать по-другому, поэтому для него важно в такие моменты хотя бы просто видеться и созваниваться с вами.

Страх

Увы, но есть мужчины, которые после периода «вот она свобода», понимают, что не такое уж это одиночество приятное на вкус. Ему сложно быть одному, и страх перед новыми отношениями одолевает его.

Прежде чем начать заново отношения, хорошенько подумайте над своим решением.

Источник: ivona.bigmir.net