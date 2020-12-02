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Когда квасить капусту в декабре 2020 года: Благоприятные дни по лунному календарю

12:20 02.12.2020 Фото: pxhere.com
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Квасить капусту советуют во время растущей Луны, на четвертый день. В полнолуние, новолуние и во время убывающей Луны готовить капусту стоит с осторожностью.

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Опытные хозяйки утверждают, что капуста получается более удачной, если ее квасить в «мужские» дни недели

Качество квашеной капусты зависит не только от сорта, мастерства хозяйки, но и от фазы Луны. Готовим доступный пробиотик правильно.

Когда квасить?

Квасить капусту советуют во время растущей Луны, на четвертый день. В полнолуние, новолуние и во время убывающей Луны готовить капусту стоит с осторожностью.

Опытные хозяйки утверждают, что капуста получается более удачной, если ее квасить в «мужские» дни недели: в понедельник, вторник, четверг. Приготовленная в «женские дни» капуста может быстро прокиснуть.

В декабре она получится вкусной, если квасить: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 числа первого зимнего месяца. Не стоит увлекаться приготовлением блюда: 5, 6, 7, 10, 30 декабря.

Природный пробиотик

Квашение - процесс лактоферментирования: молочную кислоту синтезируют бактерии, присутствующие в капусте, взаимодействуя с сахарами. Как раз эта кислота придает квашеной капусте специфический запах и предотвращает от гниения. В результате ферментирования улучшается биодоступность всех полезных веществ, содержащихся в капусте.

Квашеная капуста богата витаминами С, В, К, А, фолиевой кислотой, а также, минералами: кальцием, калием, железом, фосфором и магнием, всевозможными ферментами, Омега-3 кислотой.

Есть квашеную капусту рекомендуют регулярно, не менее 100 гр в день. Она улучшает работу пищеварительной системы, предотвращает появление раковых клеток, повышает иммунную систему, препятствует преждевременному старению организма, борется с повышенным холестерином. Полезна при сахарном диабете.

Как выбрать и как солить?

Для засолки годится капуста зимних сортов. Самые лучшие – это Слава, Ладлен, Сюрприз, Подарок, Меланка, Харьковская зимняя, Атрибут, Белорусская. Выбираем самые плотные кочаны. Чтобы капуста быстро подкисла, советуют залить тёплым рассолом с добавлением на 1 литровую банку 2-х столовых ложек соли и 1 столовой ложки сахару. Такая капуста будет радовать до новогодних праздников. Добавляют морковь, чеснок, лавровый лист.

По традиционному рецепту берется соль из расчета 25 гр на кг капусты. В принципе, капусты и соли уже достаточно, чтобы получить полноценный пролукт, но часто добавляют сахар по вкусу, а также морковь, корень сельдерея, семя укропа, тмин и массу других ингредиентов.

Кочан шинкуется и перетирается в руках с солью, и прочими ингредиентами (по вкусу), затем надо дать время отстояться в тазике, кадушке, не менее часа. Затем перекладываем в емкость (подойдет стеклянная банка, эмалированная кастрюля или ведро, деревянная бочка), плотно утрамбовывая, чтобы отжать по максимуму воздух. Укрыть капустными листьями, сверху положить деревянную решетку, или тарелку, но так чтобы поверхность закрывалась не полностью, сверху обязательно поставить гнет. Примерно через сутки капуста начнет выделять сок. Периодически ее нужно протыкать, чтобы удалить газы, делать это лучше деревянным шампуром или палкой, через день. Когда газы перестают выделяться, это свидетельствует о готовности продукта. Квасится капуста до 15 дней, в зависимости от исходного сырья и температуры помещения. Готовую капусту можно разложить по меньшим емкостям, держать в холодильнике, в лоджии, погребе. Можно и на балконе, она подморозится, но своих качеств не потеряет. Необходимо следить, чтобы сверху всегда был рассол, так капуста лучше сохраняется.

Если не стоит проблема хранения урожая, необязательно квасить всю капусту осенью – сразу на целый год. Самая вкусная квашеная капуста – в первый месяц после приготовления. Потом она может начать подкисать. Небольшими партиями капусту можно квасить до весны. Еще больше рецептов здесь.

А еще в Омске всегда можно купить готовую квашеную капусту, которую приготовили с любовью профессионалы.

Источник: eda.omskinform.ru

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