Панические атаки: Что это такое и как с этим справиться?

Однозначную причину панических атак выделить бывает достаточно сложно. Они являются результатом хронического или острого эмоционального перенапряжения и отсутствия у нашей психики ресурса для того, чтобы с этим перенапряжением продолжать справляться.

Паническая атака – острый приступ сильной беспричинной тревоги, сопровождаемой различными физическими симптомами

Количество людей, страдающих от панических атак, растет. В группе риска жители мегаполисов и люди с лабильной психикой. Рассказываем, что делать, если вы тоже столкнулись с этой проблемой.

Сердце колотится, вам не хватает воздуха, вы не можете совладать с собственными мыслями. Знакомое состояние? Паническая атака – острый приступ сильной беспричинной тревоги, сопровождаемой различными физическими симптомами. Дарья Селиванова психолог, специализирующийся на лечении панических атак, как вернуть себе спокойствие и просто наслаждаться жизнью.

Причины панических атак

– Однозначную причину панических атак выделить бывает достаточно сложно. Они являются результатом хронического или острого эмоционального перенапряжения и отсутствия у нашей психики ресурса для того, чтобы с этим перенапряжением продолжать справляться. Если бы человек находился в какой-то небезопасной ситуации, на него в этот момент ехал поезд, ему что-то бы угрожало, тогда все физиологические и психологические изменения, которые происходят в момент панической атаки, были бы абсолютно адекватны. При очень сильной опасности у человека может возникнуть тахикардия, повыситься давление, появиться шаткость походки, прилив адреналина вызовет страх и желание бежать. В случае с паническими атаками человек остро реагирует на стимулы, которые в норме не должны вызывать такой реакции.

Человек реагирует здоровым физиологическим образом на стимулы, которые бессознательно воспринимает как опасные, но на самом деле опасность не несут. Можно сказать, что в основе панических атак лежит нарушение механизма саморегуляции. Почему оно случилось, нужно разбираться в каждом отдельном случае. Это может быть одно травматичное событие – потеря кого-то из близких, военные действия. Сейчас к нам в центр очень часто приходят люди, которые находились в зоне АТО, но панические атаки у них случаются именно сейчас, когда они уже переехали и находятся в безопасности – это так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которое, в том числе, может проходить и с паническими атаками. В другом случае панические атаки может вызвать некая совокупность факторов, которая привела к тому, что человек начал воспринимать нейтральные стимулы как опасные и запускать на них реакцию борьбы или бегства.

Панические атаки – симптом психического заболевания?

– Здесь очень важно правильно понимать терминологию. Психические отклонения – это некий класс заболеваний, которых очень боятся. И панические атаки никоим образом к этим проблемам не относятся. Это нарушение эмоциональной сферы, не психической. Просто очень высокий уровень тревоги.

Я знаю, что очень часто людей с паническими атаками беспокоит вопрос, не сойдут ли они с ума. Смею вас уверить, за мой практический опыт ни у одного человека с паническими атаками, а я видела несколько тысяч, тревожное состояние не перешло в психическое заболевание. Это некоторая психологическая проблема, но говорить, что это проблема психическая не корректно и не правильно.

Как справиться с паническими атаками

– В первую очередь нужно сделать минимальное обследование у врачей. Иногда панические атаки похожи по симптоматике на некоторые нарушения работы щитовидной железы и гормональные нарушения, поэтому важно исключить эту патологию. В зависимости от того, какие симптомы вас беспокоят, вы идете к профильному врачу: если это сердце – к кардиологу, если желудочно-кишечный тракт – к гастроэнтерологу, если приступы жара или озноба – к эндокринологу. Объясняете врачу ситуацию и сдаете необходимый минимальный перечень анализов. Здесь очень важно слово «минимальный», потому что очень часто человек, не удовлетворившись ответом, что с ним все хорошо, уходит с головой в поиск врачей, обследования, лечение, и это тоже приводит к усилению тревоги.

Также очень важно разобраться в физиологии происходящих с вами процессов, чтобы понимать, что это не опасно и не является заболеванием. Вы всеми доступными способами расширяете свои знания относительно того, что такое панические атаки: читаете информацию в книгах и в Сети, смотрите видеоролики. Это не поможет справляться с приступами, но уменьшит степень тревоги.

Следующее, что вы делаете – качаете на телефон приложение «АнтиПаника». Это бесплатное приложение, доступное для iOS и Android. Его разработали наши коллеги из Москвы. Оно очень удобно для самопомощи именно в момент приступа паники: там есть эффективные дыхательные упражнения и различные техники переключения внимания. Я считаю, что это очень классная штука, которая облегчила жизнь большому количеству людей.

Затем вы обязательно нормализуете свой режим дня, следите за тем, что вы едите, сколько двигаетесь и спите. Вроде бы банальные вещи, которые вам скажет любой врач, но именно из-за того, что они кажутся банальными, люди ими пренебрегают. Очень часто панические атаки возникают на фоне переутомления, истощения, невозможности адекватно восстановиться и без какой-то физиологической поддержки бывает просто невозможно войти в норму.

Проделав все это, вы наблюдаете за динамикой своего состояния. Если понимаете, что панические атаки становятся чаще, несмотря на всю работу, которую вы провели самостоятельно, ваше состояние не улучшается, я рекомендую обращаться к специалистам. Сейчас есть специалисты в разных направлениях, которые эффективно работают с этой проблемой. Она достаточно хорошо поддается коррекции, это не приговор, это не болезнь на всю оставшуюся жизнь. Если вы самостоятельно не справляетесь, вы идете к психологу, уточняете, что у него есть опыт коррекции панических атак, и просто проходите курс психотерапии до того момента, пока они не пройдут.

Источник: bhub.com.ua