Что строго запрещено делать 2 декабря в день памяти пророка Авдия? Почему лучше остаться дома в этот день

2 декабря строго нельзя выбрасывать со стола остатки пищи. Лучше покормите животных, а если есть лишняя еда, то отдайте нуждающимся.

2 декабря православная церковь почитает память пророка Авдия, его считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья

2 декабря православная церковь почитает память пророка Авдия, а в народе его называли Авдей Радетель, так считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья.

По народному поверью, 2 декабря нельзя без надобности выходить из дома, так как нечистая сила лютует. Категорически запрещается ссориться, ругаться, спорить и обижать своих родных и близких. Влюбленным нужно помнить, что возникшие конфликты будет сложно решить. Подумайте, прежде чем вспылить, отложите выяснение отношений на другой день.

Еще 2 декабря строго нельзя выбрасывать со стола остатки пищи. Лучше покормите животных, а если есть лишняя еда, то отдайте нуждающимся.

Источник: izvmor.ru