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Что строго запрещено делать 2 декабря в день памяти пророка Авдия? Почему лучше остаться дома в этот день

08:50 02.12.2020 Фото: pxhere.com
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2 декабря строго нельзя выбрасывать со стола остатки пищи. Лучше покормите животных, а если есть лишняя еда, то отдайте нуждающимся.

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2 декабря православная церковь почитает память пророка Авдия, его считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья
Сюжет: Православные обряды
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Что строго запрещено делать 2 декабря в день памяти пророка Авдия? Почему лучше остаться дома в этот деньКакой сегодня церковный праздник? Как можно легко защитить дом от нечисти 2 декабря 2020 годаЕщё 447 новостей

2 декабря православная церковь почитает память пророка Авдия, а в народе его называли Авдей Радетель, так считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья.

По народному поверью, 2 декабря нельзя без надобности выходить из дома, так как нечистая сила лютует. Категорически запрещается ссориться, ругаться, спорить и обижать своих родных и близких. Влюбленным нужно помнить, что возникшие конфликты будет сложно решить. Подумайте, прежде чем вспылить, отложите выяснение отношений на другой день.

Еще 2 декабря строго нельзя выбрасывать со стола остатки пищи. Лучше покормите животных, а если есть лишняя еда, то отдайте нуждающимся.

Источник: izvmor.ru

2 декабря 2020 запреты дня память пророка Авдия
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