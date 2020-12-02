Зеркальные даты и дни силы в 2021 году

01.01: 1 января — один из самых позитивных дней начала года. В этот день многих из нас будут ожидать приятные открытия и яркие эмоции.

Перед тем как планировать дела, очень важно помнить не только о днях силы, но и об опасных днях

В 2021 году ожидается много хороших дней, когда энергетика будет наиболее благоприятной. Заглядывайте почаще в календарь и не упускайте перспективные возможности.

Перед тем как планировать дела, очень важно помнить не только о днях силы, но и об опасных днях. К таковым относятся в первую очередь солнечные и лунные затмения. Не планируйте ничего сверхважного на эти дни.

Зеркальные даты 2021 года

01.01: 1 января — один из самых позитивных дней начала года. В этот день многих из нас будут ожидать приятные открытия и яркие эмоции.

02.02: 2 февраля — день силы, который необходимо посвятить себе. В этот день можно смело браться за сложные домашние дела.

03.03: первая зеркальная дата весны пройдет под эгидой Тройки. В этот день вам будет улыбаться удача во всем.

04.04: число 4 — яркий пример абсолютной гармонии. В этот день эксперты советуют больше отдыхать.

05.05: 5 мая 2021 года станет благоприятным днем для физического развития, прогулок. Эксперты в области нумерологии советуют отправляться на природу.

06.06: первой зеркальной датой лета по обыкновению станет 6 июня. В этот день большая удача ждет людей, которые заняты в креативной сфере.

07.07: прекрасный день для духовного развития, поиска новых увлечений. В этот день силы к людям приходит уверенность. Вероятны внезапные озарения.

08.08: идеальный день для покупок, который пройдет под управлением Восьмерки. 8 августа можно совершать дорогостоящие приобретения, искать новую работу.

09.09: эта зеркальная дата пройдет под управлением Девятки. Полезно будет завершать важные дела.

10.10: отличный день для новых начинаний. 10 октября можно браться за самые сложные дела. Большая удача ждет ответственных и трудолюбивых людей.

11.11: 11 ноября — время, когда нужно побыть наедине с собой. Миром управляет спокойная и размеренная энергия. Перспективное число для медитаций и духовных поисков.

12.12: последняя зеркальная дата 2021 года связана с духовным просвещением, информационными потоками. В этот день можно посвящать время изучению чего-то нового.

Дни избавления планет от ретроградности

14 января первым от ретроградности избавится Уран. В этот день прочь уйдут переживания и начнется время оптимизма.

Меркурий избавится от ретроградности 21 февраля, 23 июня и 18 октября. В эти дни силы можно активно тратить деньги, начинать новые дела на работе и в бизнесе.

6 октября от ретроградности избавится Плутон. Можно ожидать много приятных знакомств и удачи в любви.

11 октября свое прямое движение начнет Сатурн. Это будет день новых знакомств и решения сложных семейных проблем и вопросов.

18 октября завершит свое ретроградное движение самая большая планета Солнечной Системы — Юпитер. Это значит, что 18 октября можно назвать днем расцвета интуиции и веры в себя.

1 декабря завершится обратное движение Нептуна. Это повлечет за собой благоприятные изменения во всех сферах жизни. Многие люди смогут побороть апатию и уныние.

Равноденствия и солнцестояния 2021 года

Эти дни априори можно называть одними из самых ярких и позитивных. В дни равноденствия 20 марта и 22 сентября ожидается много позитива и гармонии. Эксперты советуют проводить эти дни с семьей.

21 июня — летнее солнцестояние. Это самый яркий и эмоциональный день лета и всего года в целом. Энергия Солнца в этот день максимально созидательна.

21 декабря — зимнее солнцестояние. В этот день силы энергетика очень спокойна. Можно заниматься простыми домашними делами и отдыхать, причем желательно тоже дома.

В 2021 году будет много хороших дней, о которых вы сможете узнать из лунного календаря. Следуйте рекомендациям экспертов и голосу интуиции.

Источник: dailyhoro.ru