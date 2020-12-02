Что делать после перехода Меркурия в Знак Стрельца 1 декабря 2020 года? Как начать путь к богатству?

Все, кто уже знаком с особенностями энергетики Меркурия, знают, что эта планета ведает информацией, деньгами и удачей в деловой сфере

Меркурий 1 декабря переходит из Скорпиона в Знак Стрельца. Это астрологическое событие благоприятно скажется на финансовой сфере. В связи с этим астрологи дали важные советы каждому из Знаков Зодиака.

Все, кто уже знаком с особенностями энергетики Меркурия, знают, что эта планета ведает информацией, деньгами и удачей в деловой сфере. Это значит, что начиная уже с первого дня декабря всех нас будет ожидать много успеха в этих тесно связанных друг с другом направлениях.

Овен

Овнам для повышения финансового успеха астрологи рекомендуют браться за сложные дела и задачи. Пришло время показать себе и окружающим, что единственная и решаемая проблема на пути к денежному счастью — это бездействие.

Телец

У Тельцов открываются новые возможности в плане путешествий и командировок. Можно найти важные знакомства в других странах и городах. Полезно будет в первой половине декабря браться за изучение иностранных языков и расширять бизнес.

Близнецы

Близнецам астрологи и эксперты советуют с 1 декабря почаще обращаться за помощью к интуиции. Меркурий значительно усилит скорость принятия решений и придаст Близнецам уверенности в себе.

Рак

У Раков начинается период, когда нельзя прерывать выполнение важных дел. Если появятся какие-то новые неотложные задачи, лучше заниматься именно ими. Ответственность и отсутствие лени помогут Ракам приумножить свой доход.

Лев

У Львов благодаря переходу Меркурия в Знак Стрельца появится возможность сменить работу и найти интересное занятие. Чтобы повысить доходы, Львам придется экономить не деньги, а время. Важно как можно меньше откладывать на потом важные дела.

Дева

Девам для повышения доходов желательно расширять знания о той области, в которой они хотят преуспеть. Например, всем, кто работает с людьми, желательно изучить новые методики достижения компромиссов. Также период благоприятен для покупок.

Весы

Во время Меркурия в Стрельце Весам можно заниматься шопингом, менять валюту и открывать новые счета в банке, оформлять кредиты. Ключом к богатству будет макисмальная активность. Можно также спрашивать советы у близких и коллег.

Скорпион

Скорпионам Меркурий поможет преуспеть в планировании дел. Важно помнить о делах и не расходовать время впустую. Чтобы остаться на плаву в финансовой сфере, лучше не рассказывать никому о своих планах на будущее.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, в которое можно менять работу, искать новые источники дохода. Подобные дела пройдут максимально успешно. Если людям этого Знака давно хотелось изменить свою жизнь, сейчас самое время начать это делать.

Козерог

Козерогам лучше пользоваться финансовыми оберегами, потому что возможны крупные траты. Несмотря на это, период с 1 по 19 декабря можно назвать временем больших финансовых перемен, причем весьма позитивных.

Водолей

У Водолеев ключом к богатству станет их уверенность в себе и желание находить новые источники вдохновения. Большой денежный взлет ждет всех, кто занят в сфере науки или творчества.

Рыбы

У Рыб есть всё необходимое для того, чтобы в первой половине декабря повысить доход и оптимизировать расходы. Самым коротким путем для финансового успеха с 1 декабря для этих людей станет креативный подход к делу.

Попробуйте в начале декабря никому не рассказывать о своих планах и делах. Ранее мы писали о том, почему планы нужно держать в секрете. Декабрь станет перспективным временем для всех, кто предпочитает дело слову.

Источник: dailyhoro.ru