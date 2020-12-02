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Общество / Стиль жизни

Зимнее солнцестояние 2020: Какого числа будет и как избежать опасностей в эту особую дату

10:50 02.12.2020 Фото: pxhere.com
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В этот день лучше не рисковать и не выходить за пределы собственной зоны комфорта. Это чревато большими проблемами, срывами планов. Астрологи и эксперты рекомендуют не переутомляться и не принимать поспешных решений.

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Солнце лишит нас сил и постарается помешать воплощению мечты в реальность

Зимнее солнцестояние — один из самых важных дней в году. Очень важно знать, какого именно числа произойдет это событие. Не менее важно знать, каким этот день будет с точки зрения удачи и позитива.

В этот день повезет активным и энергичным людям. Солнце лишит нас сил и постарается помешать воплощению мечты в реальность. Будьте начеку и смотрите в оба, чтобы не попасть в трудное положение.

Когда будет зимнее солнцестояние в 2020 году

Из года в год дата может меняться. Это либо 21, либо 22 декабря. В 2020 году солнцестояние выпадает на 21 декабря, понедельник. Солнце в этот день пройдет через точку своего пути, после которого наступает так называемая астрономическая зима. Она продлится до весеннего равноденствия.

В древности считалось, на зимнее солнцестояние заканчивается год. Природа погружается в сон, а для людей начинаются сложные времена с холодами и темными ночами. Конечно, сейчас все изменилось, но некоторые отголоски тех времен по-прежнему с нами.

Почему солнцестояние может быть опасным днем

В этот день энергия Солнца минимальна. Это значит, что эмоции могут быть слабыми. Большой плюс этого дня — малое количество конфронтаций и ссор. Люди становятся более предсказуемыми и стремятся избегать негатива.

С другой стороны, слабое влияние Солнца приведет к тому, что большинство из нас предпочтет активности размеренный досуг. Станет сложно принимать важные решения, выполнять трудную работу.

Само собой, ухудшает картину тот факт, что это самый короткий день года. Между восходом с закатом пройдет ровно семь часов. Работать и проявлять активность в такое время бывает непросто. Также в этот день неблагоприятное положение займет Луна. Еще больший негатив принесет соединение Сатурна и Юпитера. Эти две планеты встретятся в Знаке Водолея, что ставит запрет на траты и шопинг. Старайтесь пользоваться финансовыми оберегами.

Так или иначе, но 21 декабря лучше не рисковать и не выходить за пределы собственной зоны комфорта. Это чревато большими проблемами, срывами планов. Астрологи и эксперты рекомендуют не переутомляться и не принимать поспешных решений. Этот день будет опасен для всех неосмотрительных и вспыльчивых людей.

На зимнее солнцестояние стоит воспользоваться утренней медитацией на удачный день и благоприятные события. Начните день правильно — без негатива и неприятных мыслей.

Источник: dailyhoro.ru

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