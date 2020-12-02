Что можно и категорически нельзя делать 21 декабря 2020 года в день зимнего солнцестояния

Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад. Этот день подходит для построения долгосрочных планов и анализа уже накопленного опыта.

День зимнего солнцестояния – тот же Новый год, только естественный и природный, не привязанный к условному человеческому календарю

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря. В 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря. Если вы живете в другом регионе, то можете вычислить время самостоятельно, зная московское.

Еще со времен античности это астрологическое явление, связанное с движением небесных тел, имело огромное символическое значение. Именно в этот день стоит ждать кардинальных перемен и исполнения заветных желаний. Главное – помнить о том, что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния – тот же Новый год, только естественный и природный, не привязанный к условному человеческому календарю. Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад. Этот день подходит для построения долгосрочных планов и анализа уже накопленного опыта. Если следовать советам астрологов о том, как правильно провести 21 декабря, силы природы и стихий позволят изменить жизнь к лучшему.

Приметы и обряды в День зимнего солнцестояния

Люди считают, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится 10 дней. Если утром начнётся буря, то оставшееся зимнее время будет снежным. Иней на деревьях символизирует хороший урожай летом. Если хозяева хотят собрать много овощей и фруктов в следующем году, то им следует в День зимнего солнцестояния потрясти ветки фруктового дерева.

В древности было принято гадать в этот день:

— люди брали семена и закапывали в горшок, если появлялись ростки до Нового года, то год будет урожайным 100%. После того, как наступит весна, нужно пересадить это растение в землю;

— чтобы привлечь удачу в дом, нужно утром поставить стакан с водой, а вечером выпить, в уме повторяя «Удача приди, счастье приди, горе уходи»;

— люди, которые хотели улучшить своё финансовое благополучие ночью 21 декабря клали монеты напротив зеркала и приговаривали «Монета к монетке, желание к желанию, пусть всё сбудется в Нового году»;

— самое сокровенное желание может исполниться, если его написать на бумажке и сжечь в День зимнего солнцестояния.

Что нельзя делать

Астрологи советуют 21 декабря 2020 года воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных и близких людей, а вот одиночества лучше избежать.

Не рекомендуется жадничать: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее. Свои долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.

Встречать самый короткий день в году нельзя в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря. От старых, поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. Кстати, то же самое касается и отношений, которые не приносят вам радости: незачем тащить их в новый год.

Что можно делать

Особенный период движения небесных светил прекрасно подходит для принятия важных решений и обещаний. По мере того, как продолжительность дня будет увеличиваться, приближаясь к лету, ваши успехи будут накапливаться и набирать вес.

Начать новое дело. Не затягивайте, если знаете, что есть что-то, чем вы хотите заниматься в будущем году. Глобальных действий от вас никто не ждет, но хоть один шаг в сторону запланированного стоит сделать. Ищете работу – составьте резюме. Хотите похудеть – подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям.

Загадать желание. Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Используйте примету себе во благо!

Нарядить елку. Выбирайте для украшения игрушки, которые олицетворяют ваши мечты и то, чего вы хотите достигнуть в перспективе. Пусть для вас хвойное дерево станет настоящим символом приближающегося года.

Погадать. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния.

Поприветствовать солнце. Попробуйте встретить его после самой длинной ночи в году и поблагодарить за то, что оно к нам вернулось. К счастью, рассвет наступает не слишком рано.

На следующий день, 22 декабря на рассвете выйдете на улицу и поздравьте Солнышко с Днём Рождения. Не забудьте поблагодарить его за то, что оно даёт нам жизнь. В этот день оградите себя от будничных хлопот, веселитесь, радуйтесь, отдыхайте, общайтесь с близкими людьми.

Желания на год ещё можно загадывать с 22 по 24 декабря.

Источник: ysia.ru