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Общество / Стиль жизни

3 главные причины разводов в России в 2020 году назвал психолог

03:00 02.12.2020 Фото: pxhere.com
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2020-й оказался кошмаром не только для простых россиян, но и для звёзд, особенно если судить по бракам, которые принялись разваливаться один за другим.

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Большое количество разводов в уходящем году связано с режимом самоизоляции, который стал настоящим испытанием для многих семей
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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3 главные причины разводов в России в 2020 году назвал психологЗвонит бывший.Нужно ли давать второй шанс прошлым партнерам?Ещё 272 новостей

Ранее стало известно, что официально распалась ещё одна звёздная пара: певица Полина Гагарина подала заявление на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Семейный и детский психолог Татьяна Семенко связывает большое количество разводов в уходящем году с режимом самоизоляции, который стал настоящим испытанием для многих семей.

— Если раньше супружеская пара проводила основную часть времени на работе, то на время самоизоляции они оказались в замкнутом пространстве — и выяснилось, что не все могут коммуницировать друг с другом долгое время, — рассуждает специалист. — Стало нарастать раздражение, недовольство, какие-то пары пришли к выводу, что они друг другу, оказывается, не подходят или отношения себя исчерпали.

Другой распространённой причиной психологи называют испытание бедностью. В 2020 году у многих семей ухудшилось финансовое положение, а мужчина как основной добытчик мог утратить эту важную функцию.

— Конечно же, это привело к претензиям, к разочарованию, признанию своего супруга несостоятельным добытчиком, не выполняющим функцию кормильца, — отмечает собеседница.

Третьей главной причиной разводов в 2020 году Семенко назвала чувство страха. Многие люди поддались панике, а это тоже может быть роковым для супружеских пар, если каждый начинает тянуть одеяло на себя, и у партнёра возникает ощущение, что он лишился поддержки самого близкого человека.

— Паника, тревожность, нужда в поддержке, финансовый фактор. Многие пары не прошли эти испытания. А на самоизоляции никаких отвлекающих факторов, вот и пришлось заглянуть в себя, в свои отношения поглубже. Люди сделали выводы, — заключила психолог.

Отметим, что 2020-й оказался кошмаром не только для простых россиян, но и для звёзд, особенно если судить по бракам, которые принялись разваливаться один за другим.

Источник: life.ru

причины психолог разводы Татьяна Семенко Полина Гагарина Дмитрий Исхаков
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