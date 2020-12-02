Будущих водителей ждет новая проверка от МВД на экзамене на права

Также перед началом испытаний экзаменатор должен будет произнести вслух фамилию, имя и отчество кандидата. Только после этого испытуемый может начать подготовку к сдаче экзамена на права.

МВД предложило новый способ идентификации личности сдающего на права

Личность сдающего на права перед началом экзамена может быть удостоверена с помощью видеокамер и аудиозаписи. Соответствующий проект приказа подготовило МВД России.

Сейчас эта процедура проводится на основании документа, удостоверяющего личность. Норма сохраняется и в том регламенте, который должен вступить в силу с 1 апреля будущего года.

Предложенная МВД схема выглядит так. По команде экзаменатора сдающий на права садится на водительское место. Затем экзаменатор с помощью средств аудио и видео фиксирует тождественность лица кандидата с лицом, изображенным в документе, удостоверяющем личность.

Также перед началом испытаний экзаменатор должен будет произнести вслух фамилию, имя и отчество кандидата. Только после этого испытуемый может начать подготовку к сдаче экзамена на права.

Источник: РГ