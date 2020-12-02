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Будущих водителей ждет новая проверка от МВД на экзамене на права

08:30 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Также перед началом испытаний экзаменатор должен будет произнести вслух фамилию, имя и отчество кандидата. Только после этого испытуемый может начать подготовку к сдаче экзамена на права.

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МВД предложило новый способ идентификации личности сдающего на права

Личность сдающего на права перед началом экзамена может быть удостоверена с помощью видеокамер и аудиозаписи. Соответствующий проект приказа подготовило МВД России.
Сейчас эта процедура проводится на основании документа, удостоверяющего личность. Норма сохраняется и в том регламенте, который должен вступить в силу с 1 апреля будущего года.

Предложенная МВД схема выглядит так. По команде экзаменатора сдающий на права садится на водительское место. Затем экзаменатор с помощью средств аудио и видео фиксирует тождественность лица кандидата с лицом, изображенным в документе, удостоверяющем личность.

Также перед началом испытаний экзаменатор должен будет произнести вслух фамилию, имя и отчество кандидата. Только после этого испытуемый может начать подготовку к сдаче экзамена на права.

Источник: РГ

ПДД распознавание экзамен
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