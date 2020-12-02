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Сами виноваты: объяснили невозможность назвать пик COVID-19 в Роспотребнадзоре

09:00 02.12.2020 Фото: pixabay
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В России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса.

Срок начала снижения коронавирусного инфицирования зависит от того, насколько сознательно россияне будут соблюдать введенные ограничения и меры профилактики. Эту точку зрения высказала ТАСС замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"На сегодняшний день период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией пока недостаточен, чтобы статистически обоснованно сказать о том, когда будет пик заболеваемости или ее устойчивое снижение. Поэтому преждевременно давать какие-либо конкретные даты ввиду того, что инфекция еще находится в стадии изучения. Можно только сказать, что сроки наступления устойчивого снижения заболеваемости определяются степенью соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий", - сказала она.

По словам Плоскиревой, в России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса.

Эксперт отметила, что во всех регионах сейчас соблюден баланс между объемом противоэпидемических мероприятий и эпидемиологической обстановкой. "Этот процесс носит динамический характер и Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в ежедневном режиме по каждому субъекту РФ", - добавила Плоскирева.

коронавирус пандемия пик
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