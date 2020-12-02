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Три недели подряд в Новосибирской области не меняется число выздоровевших от COVID-19

12:56 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в регионе уже излечились от коронавируса 18 574 пациента.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Три недели подряд в Новосибирской области не меняется доля выздоровевших от COVID-19 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 1 декабря. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. На 1 декабря в Новосибирской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 81%. Область, наряду с Тывой, три недели подряд остается одним из двух сибирских регионов, где за неделю этот показатель не изменился. Тем не менее, он лучше, чем в целом по Сибири и России. Самое большое количество выздоровевших на неделе отмечено в Новосибирской области 28 ноября — 196 человек.

Всего в регионе уже излечились от коронавируса 18 574 пациента. Область преодолела порог в 18 тысяч выздоровевших. За неделю из стационаров выписаны 1 127 человек. В ТОП-3 самых благополучных регионов Сибири за неделю появились изменения: 1-е место у Республики Тыва (92%); 2-е место теперь занимает Алтайский край (90%); 3-е место — Иркутская область (88%). Тройка субъектов СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19 также поменялась: 1-е место — Республика Хакасия (70%); 2-е место — Томская область (73%); 3-е место — Красноярский край (79%). За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 180183 человека — 83% от общего числа выявленных в округе случаев.

Доля выздоровевших в СФО почти месяц подряд продолжает увеличиваться, превышая общероссийский показатель. Приволжский федеральный округ по итогам недели демонстрирует наибольший процент выздоровевших (84%). СФО — на 2-м месте. В десятку наиболее благополучных регионов России, как и прежде, входит Республика Тыва (4-е место). Но теперь в ТОП-10 вошел еще и Алтайский край (9-е место). В целом по России доля пациентов, которые справились с коронавирусом, увеличилась до 78%. 1 803 467 ранее заболевших жителей России уже излечились от COVID-19.

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COVID-19 коронавирус пандемия
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