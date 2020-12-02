Зарядка как профилактика COVID-19: какие упражнения рекомендует Роспотребнадзор

Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о важности поддержания физической активности в период распространения коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ.

"Роспотребнадзор напоминает, что физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека. Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний - гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве важнейшим видом самостоятельных занятий назвали утреннюю гимнастику (зарядку), а также подчеркнули, что ее необходимо делать всем, независимо от вида деятельности.

"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз", - отметили в ведомстве.