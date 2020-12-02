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Зарядка как профилактика COVID-19: какие упражнения рекомендует Роспотребнадзор

08:00 02.12.2020 Фото: pixabay
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Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о важности поддержания физической активности в период распространения коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ.
"Роспотребнадзор напоминает, что физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека. Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний - гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве важнейшим видом самостоятельных занятий назвали утреннюю гимнастику (зарядку), а также подчеркнули, что ее необходимо делать всем, независимо от вида деятельности.
"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз", - отметили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют комплекс упражнений, состоящий из разминки, упражнений на растяжку и заключительной части - ходьбы. При этом в разминку рекомендуется включить наклоны, повороты шеи, вращательные движения плечами и руками, наклоны, круговые движения туловища, приседания, махи ногами, а также бег на месте.
зарядка пандемия
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