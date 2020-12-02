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Личный прием в ПРФ: 14 декабря 2020 общероссийский день приема граждан пройдет в Пенсионном фонде. Запись до 7 декабря

11:47 02.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Напомним, в соответствии с  указом президента о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения продолжительность приема одного человека ограничена до 15–20 минут, поэтому заявителям рекомендуется заранее подготовить текст своего обращения.

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Все отделения ПФР примут участие в дне приема граждан

14 декабря отделения Пенсионного фонда по всей стране примут участие во всероссийском дне приема граждан, который ежегодно проводится государственными и региональными органами власти.

В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием письменных обращений в отделениях фонда ведется по почте или через онлайн-приемную ПФР. 14 декабря с 12 до 20 часов по местному времени это ограничение будет приостановлено и отделения фонда проведут личный прием обращений по предварительной записи. Записаться на прием можно до 7 декабря включительно.

На федеральном уровне обращения будут приниматься Управлением ПФР по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей по адресу г. Москва, Славянская площадь, 4, стр. 1. Запись на прием по телефону +7 495 987-89-02.

Информацию о приеме региональными отделениями ПФР, включая контактные данные для предварительной записи, можно найти на страницах отделений, выбрав необходимый субъект РФ.

Напомним, в соответствии с  указом президента о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения продолжительность приема одного человека ограничена до 15–20 минут, поэтому заявителям рекомендуется заранее подготовить текст своего обращения.

Без предварительной записи или в случае пропуска назначенного времени территориальные органы фонда не смогут принять обращение гражданина. Прием также будет невозможен, если у человека повышенная температура или есть другие признаки острого респираторного заболевания: кашель, чихание, насморк и пр. В связи с этим Пенсионный фонд России рекомендует гражданам с плохим самочувствием, а также соблюдающим режим самоизоляции воспользоваться дистанционными способами подачи обращений в Пенсионный фонд.

Источник: ПФР

личный прием общероссийский день приема граждан онлайн-обращение
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