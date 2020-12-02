Когда школьники начнут сдавать ЕГЭ в 2021 году?

Если эпидемическая ситуация не позволит, сроки могут сдвинуться на осень, сообщил Рособрнадзор. Как и в 2020 году, конкретные даты проведения установят сами школы в рамках определенного надзорным ведомством интервала.

С форматом итогового сочинения в 11 классах и собеседования в 9 классах в Минпросвещения уже определились

Запрет на массовые мероприятия и общие перемены в школах могут продлить до конца 2021 года. Учитывая ухудшение эпидситуации, порядок проведения экзаменов тоже может измениться. Помня опыт прошлого года, Рособрнадзор обещает не томить школьников и их родителей и объявить обо всех изменениях в ОГЭ и ЕГЭ заранее. Какими они могут быть, выяснила «Парламентская газета».

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По данным, приведённым вице-премьером Татьяной Голиковой 24 ноября на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, на карантин закрыта 31 школа из более чем 40 тысяч. Из 16,8 миллиона учеников на дистанционном обучении находятся 275 тысяч ребят. Таким образом, в большинстве мест вторая волна пандемии не сорвала учебу. Отчасти таких результатов удалось добиться благодаря ужесточению санитарно-эпидемиологических требований к работе образовательных учреждений. Роспотребнадзор 26 ноября опубликовал проект постановления, которым все введённые летом ограничения продлеваются до конца 2021 года. Таким образом, школьные вечера, смотры и фестивали откладываются до лучших времён. А измерение температуры перед уроками ещё как минимум год будет ежедневным утренним ритуалом для каждого ученика. Правила предписывают при малейших признаках недомогания отправлять ребёнка домой. Каждому классу выделят отдельный кабинет и составят специальное расписание уроков и перемен, чтобы минимизировать контакты учащихся.

Постановление коснётся и лагерей отдыха: заполнять отряды им разрешат не более чем на 50 процентов, а ставить кровати в палатах будут на расстоянии полутора метров друг от друга. В круглосуточных организациях медики должны находиться постоянно.

Сочинение перенесут на апрель

Пока Всероссийские проверочные работы планируют провести весной, в конце учебного года. Но если эпидемическая ситуация не позволит, сроки могут сдвинуться на осень, сообщил Рособрнадзор. Как и в 2020 году, конкретные даты проведения установят сами школы в рамках определенного надзорным ведомством интервала.

Если по контрольным ясности пока нет, то с форматом итогового сочинения в 11 классах и собеседования в 9 классах в Минпросвещения уже определились. Писать итоговое сочинение будут 5 апреля 2021 года, хотя по графику они стояли 2 декабря 2020 года. Тем, кто получит «незачёт» или пропустит дату по уважительной причине, дадут второй шанс: резервные дни назначены на 21 апреля и 5 мая. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

Количество ОГЭ могут сократить

Собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации, состоится по графику, но в дистанционном формате. Сдать его школьники смогут 10 февраля 2021 года в онлайн-формате. Дополнительные дни назначены на 10 марта и 17 мая.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, отменять ОГЭ в этом году пока не планируют, но могут сократить число сдаваемых предметов с четырёх до трёх, оставив два обязательных и один по выбору, цитирует чиновника ТАСС.

Без долгих мучений

По ЕГЭ пока определённости нет. Национальный родительский комитет 23 ноября предложил вообще отменить обязательную сдачу ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году по аналогии с прошлым. В Госдуме и Совете Федерации эту идею не поддерживают: тогда это было необходимо из-за экстренного перевода в дистант, а теперь ситуация другая, считает замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «Пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется», — сказала она «Парламентской газете».

Её коллега по комитету Лариса Тутова убеждена, что в вузы абитуриенты должны поступать по результатам ЕГЭ, поэтому идея об отмене Единого экзамена — не совсем правильная.

В Совете Федерации убеждены, что независимо от того, как будет проходить Единый экзамен в этом году, о его формате необходимо объявить детям и родителям заблаговременно. «У ответственных за аттестацию ведомств будут все возможности для принятия обоснованных решений, учитывая эпидемобстановку, распространение вакцинации и опыт 2020 года», — сказал «Парламентской газете» зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. По его словам, сенаторы предлагают установить дедлайн для принятия решения по ЕГЭ до марта 2021 года. Но в Рособрнадзоре пообещали долго не мучить родителей и учеников и объявить о формате и сроках ЕГЭ до конца текущего года, сообщил 27 ноября ТАСС со ссылкой на Анзора Музаева.

Всем своё время

Уже известно, что как минимум один ЕГЭ в 2021 году — по информатике — проведут в компьютерной форме. Об этом «Парламентской газете» ранее сказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. В Рособрнадзоре не исключают перевода всех экзаменов в 11 классах в дистанционный формат. Но пока онлайн не позволяет в полной мере обеспечить их объективное проведение, считают в надзорном ведомстве.

Отменять экзамены, как в прошлом учебном году, по мнению Музаева, тоже нельзя. Пока в Рособрнадзоре склоняются к очному проведению экзаменов. При этом должны соблюдаться и уже имеющиеся санитарно-гигиенические требования, такие как социальная дистанция, фильтры термометрии, так и новые ограничения.

«Если в прошлые годы экзамены в девятых и одиннадцатых классах сдавались параллельно в один временной промежуток, то теперь один из подходов — всё-таки развести потоки и сдавать в разные периоды», — цитирует Музаева ТАСС. Окончательное решение о формате экзамена Рособрнадзор примет после консультаций с Роспотребнадзором.

Источник: Парламентская газета