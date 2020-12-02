02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года

14:40 02.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
1

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс автомобилей — «Евро-6». В Европе уже на протяжении последних пяти лет регистрируют грузовые автомобили с экоклассом «Евро-6», в России же ПТС с такой отметкой до сих пор не выдавали.

% name% title
Если в ПТС автомобиля юридического лица была допущена ошибка, то исправления должны заверяться подписью директора

С 1 декабря 2020 года в России начнут выдавать водительские удостоверения, ПТС и СТС нового образца. Документы с истекшим сроком годности надо заменить до конца месяца. Кроме того, появится экологический класс автомобилей «Евро-6». “Парламентская газета” рассказывает, что изменится в жизни водителей.

С 1 декабря 2020 года новый вид приобретут свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). В новом СТС теперь будут указывать срок окончания временной регистрации автомобиля, среди возможных указываемых цветов появится серый, а в особых отметках теперь не обязательно вносить сведения о том, что авто оборудовано спецсигналами.

В ПТС также поменяются требования к цветам — теперь сотрудник МРЭО не сможет вносить его самостоятельно, а должен будет выбрать из перечисленных. Если в ПТС автомобиля юридического лица была допущена ошибка, то исправления должны заверяться подписью директора или другого уполномоченного лица и печатью организации. Если же юрлицо владеет машиной на основе договора аренды, то в ПТС укажут настоящего собственника. Отметим также, что 31 декабря истечёт срок замены ПТС и водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020-го.

Помимо этого, с 3 декабря водителям начнут выдавать права нового образца. Отличие от документов старого формата минимальное: теперь в верхней части лицевой стороны надпись «Водительское удостоверение» продублируют на французском и английском языках — «Permis de conduire» и «Driving licence» соответственно. Водительские удостоверения, выданные ранее, обменивать не надо — они продолжат действовать до указанного в них срока.

Напомним также, что с 1 ноября действует система маркировки шин. Поэтому с 15 декабря немаркированные покрышки, которые попадут в оборот, будут конфисковывать (ст. 15.12 КоАП РФ). За изготовление продукции без маркировки или с её нарушениями компании должны будут заплатить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а должностные лица — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. До 1 марта 2020 года немаркированные шины можно будет хранить, а вот потом лучше промаркировать их. Иначе заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. до 300 тыс. руб. штрафа для организаций.

Наконец, с 21 декабря в России вводится новый экологический класс автомобилей — «Евро-6». В Европе уже на протяжении последних пяти лет регистрируют грузовые автомобили с экоклассом «Евро-6», в России же ПТС с такой отметкой до сих пор не выдавали. Хотя некоторые сетевые АЗС уже продают топливо, соответствующее новому высокому стандарту. Таким образом, нововведение должно упростить процедуру международных перевозок.

Источник: Парламентская газета

автолюбители автомобилисты внесение исправлений маркировка шин нововведения птс СТС
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам скоро менять права?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПутинские выплаты в декабре: Какие пособия получат семьи с детьми в 2020 году
15:20 02-12-2020
Путинские выплаты в декабре: Какие пособия получат семьи с детьми в 2020 году
Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году
15:16 02-12-2020
Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году
Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации
15:08 02-12-2020
Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации
«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя "девятки" полицейский на трассе Новосибирска
15:03 02-12-2020
«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя
БердскСколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения
15:03 02-12-2020
Сколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения
Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз
15:00 02-12-2020
Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз
БердскПрофукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра
14:57 02-12-2020
Профукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра
Бизнесмены подсчитали ущерб от пьяной езды Ефремова 
14:45 02-12-2020
Бизнесмены подсчитали ущерб от пьяной езды Ефремова 
Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года
14:40 02-12-2020
Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года
Почему решила отказаться от празднования Рождества Елизавета II
14:30 02-12-2020
Почему решила отказаться от празднования Рождества Елизавета II