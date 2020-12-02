Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс автомобилей — «Евро-6». В Европе уже на протяжении последних пяти лет регистрируют грузовые автомобили с экоклассом «Евро-6», в России же ПТС с такой отметкой до сих пор не выдавали.

Если в ПТС автомобиля юридического лица была допущена ошибка, то исправления должны заверяться подписью директора

С 1 декабря 2020 года в России начнут выдавать водительские удостоверения, ПТС и СТС нового образца. Документы с истекшим сроком годности надо заменить до конца месяца. Кроме того, появится экологический класс автомобилей «Евро-6». “Парламентская газета” рассказывает, что изменится в жизни водителей.

С 1 декабря 2020 года новый вид приобретут свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). В новом СТС теперь будут указывать срок окончания временной регистрации автомобиля, среди возможных указываемых цветов появится серый, а в особых отметках теперь не обязательно вносить сведения о том, что авто оборудовано спецсигналами.

В ПТС также поменяются требования к цветам — теперь сотрудник МРЭО не сможет вносить его самостоятельно, а должен будет выбрать из перечисленных. Если в ПТС автомобиля юридического лица была допущена ошибка, то исправления должны заверяться подписью директора или другого уполномоченного лица и печатью организации. Если же юрлицо владеет машиной на основе договора аренды, то в ПТС укажут настоящего собственника. Отметим также, что 31 декабря истечёт срок замены ПТС и водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020-го.

Помимо этого, с 3 декабря водителям начнут выдавать права нового образца. Отличие от документов старого формата минимальное: теперь в верхней части лицевой стороны надпись «Водительское удостоверение» продублируют на французском и английском языках — «Permis de conduire» и «Driving licence» соответственно. Водительские удостоверения, выданные ранее, обменивать не надо — они продолжат действовать до указанного в них срока.

Напомним также, что с 1 ноября действует система маркировки шин. Поэтому с 15 декабря немаркированные покрышки, которые попадут в оборот, будут конфисковывать (ст. 15.12 КоАП РФ). За изготовление продукции без маркировки или с её нарушениями компании должны будут заплатить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а должностные лица — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. До 1 марта 2020 года немаркированные шины можно будет хранить, а вот потом лучше промаркировать их. Иначе заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. до 300 тыс. руб. штрафа для организаций.

Наконец, с 21 декабря в России вводится новый экологический класс автомобилей — «Евро-6». В Европе уже на протяжении последних пяти лет регистрируют грузовые автомобили с экоклассом «Евро-6», в России же ПТС с такой отметкой до сих пор не выдавали. Хотя некоторые сетевые АЗС уже продают топливо, соответствующее новому высокому стандарту. Таким образом, нововведение должно упростить процедуру международных перевозок.

Источник: Парламентская газета