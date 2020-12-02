Будет ли 10 000 в декабре: что известно выплатах на детей от 0 до 16 лет на 2 декабря 2020 года

В сложившихся обстоятельствах одним из самых популярных видов финансовой помощи россиянам считаются ежемесячные пособия, которые платят на протяжении всего года.

Год подходит к завершению, а эпидемиологическая ситуация лучше не становится

Вторая волна коронавируса негативно сказалась на доходах семейных россиян, поэтому родители детей в возрасте до 16 лет обращаются в центры соцзащиты, пытаясь узнать, что известно по новым антикризисным выплатам в декабре 2020 года. Во время первого пика распространения заболевания подобные меры уже предпринимались, что позволило улучшить благосостояние граждан.

Что известно о выплатах на ребенка до 16 лет в декабре

Во время первого пика коронавируса в России власти приняли решение помочь семейным россиянам. Были развернуты несколько социальных программ, предусматривающих начисление средств родителям детей из разных возрастных категорий. Одновременно с этим в ряде областей действовала программа компенсации стоимости формы для посещения школьных занятий. Условия для получения средств по такой системы несколько отличаются в различных областях, но принцип сохраняется идентичным.

Помогало государство и тем родителям, которые лишились официального места работы. Такие граждане, вставшие на учет в центре занятости, могли претендовать на получение дополнительных средств поверх основной суммы пособий. Действовало правило несколько месяцев, а после того как система подошла к логическому завершению, больше власти не сообщали о выплатах для всех российских семейств.

Изначально родители полагали, что средства им перечислят перед началом учебного года, чтобы можно было собрать детей в учебное заведение, ведь это недешево. Потом ожидания смещались каждый месяц. Год подходит к завершению, а эпидемиологическая ситуация лучше не становится. В некоторых областях даже вводятся более жесткие ограничения. Все это заставило сообщество снова поднять тему выплат на детей, но официальных данных по заданному вопросу не появлялось в прессе.

На какие антикризисные выплаты могут претендовать родители

В сложившихся обстоятельствах одним из самых популярных видов финансовой помощи россиянам считаются ежемесячные пособия, которые платят на протяжении всего года. Средства начисляются только при соблюдении ряда официальных требований:

возраст ребенка должен вписываться в границы с 3 до 7 лет;

семья должна иметь официально подтвержденный статус малообеспеченной;

ребенок должен быть гражданином Российской Федерации.

Правительство приложило все силы для того, чтобы в неблагоприятной санитарной обстановке родители меньше посещали центры социальной защиты и прочие государственные ведомства, предусматривающие необходимость оставаться в закрытом помещении с большим количеством людей. Для этого подавать заявку разрешили посредством Интернета. Проще всего это сделать, если уже есть официально подтвержденный аккаунт в системе «Госуслуги».

Новые выплаты для российских семей

С 2021 года в силу вступает закон о повышении размера выплат на ребенка в возрасте 3-7 лет. Действовать обновленное правило будет только в некоторых случаях. Для расчета используется показатель дохода, исходя из каждого члена семьи. Если в результате оказывается, что он меньше прожиточной минималки, установленной в конкретном регионе проживания, то тогда пособие и назначают.

По обобщенной статистике, показатель действующего пособия по стране составляет около 5,5 тыс. рублей.

В некоторых случаях даже этой суммы не хватает, чтобы дотянуть до прожиточного стандарта, то ее пересмотрят. Семья сможет получать увеличенное пособие, на что из казны готовы выделить 95 млрд рублей. Повышенный размер пособия должен составить почти 11 тыс. рублей на ежемесячном основании. Ждать вступления в силу обновленного закона придется вплоть до начала января.

Источник: 1rre.ru