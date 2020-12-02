Как повысится зарплата сотрудников МВД, МЧС и полиции в 2021 году

В 2021 году в оплате труда работников МВД, МЧС и полиции произойдут изменения, точные цифры пока не называются. Параллельно запланирована реформа этих органов, сокращение численного состава и некоторая реорганизация. В текущем году оклады полицейских в Москве и Санкт-Петербурге увеличились вдвое, остается подтянуть к этому уровню остальные регионы.
Зарплата полицейских рассчитывается на базе должностного оклада, которые индексируется каждый год на процент инфляции. Оклад составляет 40% от общего заработка работника. За звание платится 30% от суммы месячного довольствия.
Кроме этого, предусмотрены надбавки:
- за выслугу лет;
- за высокую квалификацию;
- за особые условия работы, ночные выезды, работу в праздники и выходные;
- премиальные;
- за высшее образование;
- местные коэффициенты.
Решение повысить зарплату работникам полиции вызвано необходимостью поднять престиж службы в правоохранительных органах и решить кадровую проблему.
Каким способом поднимут зарплату работникам МВД
Повышение пройдет за счет привлечения средств местного и федерального бюджетов, а также за счет проведения реформ:
- оптимизации состава и структуры подразделений;
- сокращения вакансий;
- перевода некоторых сотрудников в гражданские организации;
- увеличения требуемого стажа для выхода на пенсию с 20 до 25 лет;
- сокращения местных управлений;
- установки максимального размера пенсии – 80% от зарплаты;
- исключения практики индексации на 2% больше, чем инфляция.
Эти мероприятия позволят экономить до 20 млрд руб. в год. По предварительным данным в 2021 году зарплата работникам МВД будет проиндексирована на 4%.
Что ждет работников МЧС в 2021 году
Существует план масштабной реорганизации МЧС, по которому предстоит значительное сокращение руководства ведомства – до 10%. Дополнительная индексация зарплат должна сделать службу более привлекательной для молодых специалистов. Часть технического персонала переведут в гражданские подразделения. Количество гражданских служащих сократится на 15%. Кроме индексации, планируется повысить зарплату на 5,5%, а в отдельных боевых частях от 6 до 15%.
Источник: 1rre.ru