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Как повысится зарплата сотрудников МВД, МЧС и полиции в 2021 году

16:20 02.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Решение повысить зарплату работникам полиции вызвано необходимостью поднять престиж службы в правоохранительных органах и решить кадровую проблему.

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По предварительным данным в 2021 году зарплата работникам МВД будет проиндексирована на 4%

В 2021 году в оплате труда работников МВД, МЧС и полиции произойдут изменения, точные цифры пока не называются. Параллельно запланирована реформа этих органов, сокращение численного состава и некоторая реорганизация. В текущем году оклады полицейских в Москве и Санкт-Петербурге увеличились вдвое, остается подтянуть к этому уровню остальные регионы.

 Кратко о системе расчета зарплаты в МВД

Зарплата полицейских рассчитывается на базе должностного оклада, которые индексируется каждый год на процент инфляции. Оклад составляет 40% от общего заработка работника. За звание платится 30% от суммы месячного довольствия.

Кроме этого, предусмотрены надбавки:

  • за выслугу лет;
  • за высокую квалификацию;
  • за особые условия работы, ночные выезды, работу в праздники и выходные;
  • премиальные;
  • за высшее образование;
  • местные коэффициенты.

Решение повысить зарплату работникам полиции вызвано необходимостью поднять престиж службы в правоохранительных органах и решить кадровую проблему.

Каким способом поднимут зарплату работникам МВД

Повышение пройдет за счет привлечения средств местного и федерального бюджетов, а также за счет проведения реформ:

  • оптимизации состава и структуры подразделений;
  • сокращения вакансий;
  • перевода некоторых сотрудников в гражданские организации;
  • увеличения требуемого стажа для выхода на пенсию с 20 до 25 лет;
  • сокращения местных управлений;
  • установки максимального размера пенсии – 80% от зарплаты;
  • исключения практики индексации на 2% больше, чем инфляция.

Эти мероприятия позволят экономить до 20 млрд руб. в год. По предварительным данным в 2021 году зарплата работникам МВД будет проиндексирована на 4%.

Что ждет работников МЧС в 2021 году

Существует план масштабной реорганизации МЧС, по которому предстоит значительное сокращение руководства ведомства – до 10%. Дополнительная индексация зарплат должна сделать службу более привлекательной для молодых специалистов. Часть технического персонала переведут в гражданские подразделения. Количество гражданских служащих сократится на 15%. Кроме индексации, планируется повысить зарплату на 5,5%, а в отдельных боевых частях от 6 до 15%.

Источник: 1rre.ru

зарплата индексация оптимизация сокращение штата
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