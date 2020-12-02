Как повысится зарплата сотрудников МВД, МЧС и полиции в 2021 году

По предварительным данным в 2021 году зарплата работникам МВД будет проиндексирована на 4%

В 2021 году в оплате труда работников МВД, МЧС и полиции произойдут изменения, точные цифры пока не называются. Параллельно запланирована реформа этих органов, сокращение численного состава и некоторая реорганизация. В текущем году оклады полицейских в Москве и Санкт-Петербурге увеличились вдвое, остается подтянуть к этому уровню остальные регионы.

Кратко о системе расчета зарплаты в МВД

Зарплата полицейских рассчитывается на базе должностного оклада, которые индексируется каждый год на процент инфляции. Оклад составляет 40% от общего заработка работника. За звание платится 30% от суммы месячного довольствия.

Кроме этого, предусмотрены надбавки:

за выслугу лет;

за высокую квалификацию;

за особые условия работы, ночные выезды, работу в праздники и выходные;

премиальные;

за высшее образование;

местные коэффициенты.

Решение повысить зарплату работникам полиции вызвано необходимостью поднять престиж службы в правоохранительных органах и решить кадровую проблему.

Каким способом поднимут зарплату работникам МВД

Повышение пройдет за счет привлечения средств местного и федерального бюджетов, а также за счет проведения реформ:

оптимизации состава и структуры подразделений;

сокращения вакансий;

перевода некоторых сотрудников в гражданские организации;

увеличения требуемого стажа для выхода на пенсию с 20 до 25 лет;

сокращения местных управлений;

установки максимального размера пенсии – 80% от зарплаты;

исключения практики индексации на 2% больше, чем инфляция.

Эти мероприятия позволят экономить до 20 млрд руб. в год. По предварительным данным в 2021 году зарплата работникам МВД будет проиндексирована на 4%.

Что ждет работников МЧС в 2021 году

Существует план масштабной реорганизации МЧС, по которому предстоит значительное сокращение руководства ведомства – до 10%. Дополнительная индексация зарплат должна сделать службу более привлекательной для молодых специалистов. Часть технического персонала переведут в гражданские подразделения. Количество гражданских служащих сократится на 15%. Кроме индексации, планируется повысить зарплату на 5,5%, а в отдельных боевых частях от 6 до 15%.

Источник: 1rre.ru