ПФР: по какому графику выплатят пенсии за декабрь

Пенсии за декабрь россиянам выплатят по стандартному графику, а о сроках предпраздничной выплаты в Пенсионном фонде России (ПФР) будет объявлено позже.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передают РИА Новости.

"Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику, сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже, в прошлом году они были объявлены 20 декабря", - говорится в сообщении ПФР.

Ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова заявила, что часть россиян в декабре получит сразу две пенсии - за декабрь и январь. Она отметила, что речь идет о тех гражданах, которым выплаты приходят через почтовые отделения с 1 по 3 число месяца.