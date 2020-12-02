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ПФР: по какому графику выплатят пенсии за декабрь

11:36 02.12.2020 Фото: pxhere
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Ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова заявила, что часть россиян в декабре получит сразу две пенсии - за декабрь и январь.

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Пенсии выплатят в обычные сроки
Пенсии за декабрь россиянам выплатят по стандартному графику, а о сроках предпраздничной выплаты в Пенсионном фонде России (ПФР) будет объявлено позже.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передают РИА Новости.

 "Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику, сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже, в прошлом году они были объявлены 20 декабря", - говорится в сообщении ПФР.

Ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова заявила, что часть россиян в декабре получит сразу две пенсии - за декабрь и январь. Она отметила, что речь идет о тех гражданах, которым выплаты приходят через почтовые отделения с 1 по 3 число месяца.

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