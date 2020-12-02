Когда выпустят новый Toyota Land Cruiser 300 и Prado? Названа дата

В моторную гамму войдут бензиновый V6 объёмом 3.5 литра

Land Cruiser - это культовые внедорожники Toyota. Именно поэтому весь мир пристально следит за новостями о дате выхода новых поколений преемника "двухсотого" и Prado. Журналисты издания BestCarWeb выяснили, когда ждать внедорожники.

Нынешний "двухсотый" выпускается без принципиальных изменений в конструкции более десяти лет, а разработка новой генерации модели, как правило, начинается практически сразу после выхода очередного поколения на рынок, то есть инженеры корпят над LC 300 почти 14 лет.

Ранее сообщалось, что автомобиль будет представлен в сентябре 2021 года. Согласно новым данным, это случится раньше - в апреле. По крайней мере, такую информацию изданию предоставили дилеры Toyota.

Известно, что автомобиль сохранит рамную конструкцию, ненамного увеличится в габаритах. В моторную гамму войдут бензиновый V6 объёмом 3.5 литра, который будет предлагаться в составе умеренно-гибридной силовой установки, и новый турбодизель объёмом 3.3 литра.

Также BestCarWeb сообщил, когда ждать смены поколений Toyota Land Cruiser Prado: это произойдёт не ранее осени 2022 года.

Источник: РГ