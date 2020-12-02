Colorful представила пять версий GeForce RTX 3060 Ti. Самая мощная на 50 % дороже эталона

С технической стороны новинку выделяет усиленная 18-фазная подсистема питания процессора и видеопамяти GDDR6.

Компания Colorful представила пять версий видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в исполнениях Vulcan, Advanced, Ultra, Ultra W и NB-V Battle Axe. Все новинки отличают массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами, которые которые потребуют наличия как минимум двух свободных слотов расширения в корпусе ПК. Кроме того, четыре версии из пяти предлагают наличие заводского разгона.

Флагманским исполнением производителя является версия iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V использующая трёхслотовое исполнение. Наиболее заметной внешней отличительной особенностью GeForce RTX 3060 Ti в этом исполнении является наличие поворотного жидкокристаллического дисплея, на который выводится полезная информация о статусе видеокарты (температура GPU, частота, напряжение и так далее).

С технической стороны новинку выделяет усиленная 18-фазная подсистема питания процессора и видеопамяти GDDR6. Для данной модели производитель заявляет частоту GPU на уровне 1815 в режиме Boost, что на 150 МГц эталонного показателя. Видеокарта оснащена тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания и имеет заявленный уровень энергопотребления 240 Вт. Компания сообщает, что для модели Game GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V потребуется наличие блока питания мощностью 650 Вт

Версию iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V компания Colorful оценила в $599.

Для графического процессора версии iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC-V производитель заявил частоту в 1800 МГц в Boost-режиме, что на 135 МГц выше эталонного значения. За счёт массивной системы охлаждения с тремя вентиляторами новинка займёт в корпусе ПК более двух слотов расширения.

При заявленном показателе энергопотребления на уровне 240 Вт данная версия графического ускорителя оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания. Производитель также рекомендует использовать для этой модели блок питания мощностью 650 Вт.

В оснащение видеокарты входят три разъёма Display Port и один HDMI. Рекомендованная стоимость новинки составляет $519.

Версии iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC-V и iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC-V отличаются между собой лишь разными цветовыми вариациями оформления системы охлаждения. У первой основным цветом кожуха СО является белый, у второй — чёрный.

Для обеих версий производитель заявил частоту графического процессора на уровне 1770 МГц, что 105 МГц выше показателя, заявленного для эталонного варианта видеокарты от NVIDIA.

Оба графических ускорителя оснащены двумя дополнительными разъёмами питания. Заявленный уровень энергопотребления составляет 240 Вт. Для обоих версий Colorful рекомендует использовать блок питания мощностью от 650 Вт.

Обе вышеуказанные версии GeForce RTX 3060 Ti компания Colorful оценила в $479.

Наиболее простым решением в ассортименте вариантов GeForce RTX 3060 Ti от компании Colorful является модель iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe.

Её отличает чёрно-красное цветовое оформление системы охлаждения, наличие всего одного 8-контактного разъёма дополнительного питания, а также эталонные показатели частоты работы графического процессора на уровне 1665 МГц в режиме Boost.

Производитель заявляет для данной модели значение энергопотребления на уровне 200 Вт, но тем не менее рекомендует использовать блок питания мощностью от 650 Вт.

Рекомендованная стоимость новинки составляет $399. Столько же стоит эталонная модель от NVIDIA.

Источник: 3dnews.ru