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Когда можно будет сдавать на права в 16 лет в России?

09:48 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Законопроект предлагает ввести такое новое понятие, как водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории "B" или подкатегории "В1".

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МВД прописало в новом регламенте допуск к экзаменам на права с 16 лет

Он вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
МВД прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами допуск к экзаменам на права с 16 лет.
"Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ", - говорится в проекте документа, с которым ознакомился ТАСС.

Также там отмечено, что документ представляется в случае, когда заявителем является человек в возрасте от 16 до 18 лет.

В административном регламенте, действующим в настоящее время, такого уточнения прописано не было. Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения", в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.

Законопроект предлагает ввести такое новое понятие, как водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории "B" или подкатегории "В1".

Допуск к экзамену
МВД сформулировало и прописало шесть оснований, которые предусматривают, при каких случаях кандидат в водители не будет допускаться к экзамену на права. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам.

Согласно документу, кандидат не будет допущен до экзамена, если он не соответствует требованиям, если есть сведения о наличии лишения прав, неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину, а также если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

"В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа. Об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа", - говорится в проекте документа.

Источник: ТАСС

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