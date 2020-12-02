"Даже в легкой форме": неожиданное последствие COVID-19 раскрыла биолог

Коронавирус приближает нашу старость

Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

"Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - сказала она.



"Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость", - добавила Баранова.По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены."Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались", - сказала Баранова.

Источник: РИА Новости