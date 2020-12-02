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Презентация вакцины "Спутник V" пройдет в виртуальном формате в ООН

11:00 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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О регистрации первой в России и мире вакцины от COVID-19 стало известно 11 августа. Препарат разработали в Центре им. Н. Гамалеи и назвали «Спутник V».

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» представят в ООН 2 декабря
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Постпредство России при ООН совместно с Минздравом проведут презентацию, на которой «предоставят подробную информацию» по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом «РИА Новости» рассказал постоянный представитель Федор Стржижовский.

По его словам, в презентации, которая состоится в среду, 2 декабря, примут участие глава Минздрава России Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Стржижовский добавил, что мероприятие под названием «Спутник V: вакцина от COVID-19» пройдет на полях специальной сессии ГА ООН в виртуальном формате.

По оценкам Российского фонда прямых инвестиций в 2020–2021 годах вакциной «Спутник V» будет привито более 1 млрд человек.

О регистрации первой в России и мире вакцины от COVID-19 стало известно 11 августа. Препарат разработали в Центре им. Н. Гамалеи и назвали «Спутник V».

COVID-19 коронавирус пандемия
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