Только в 2021 году найдут нового директора ГЦКиД на смену умершей от рака Елене Исламовой в Бердске

Претенденты на должность должны иметь высшее образование, трудовой стаж не менее 5 лет и опыт работы. Оценивать будут эксперты.

Нового директора ГЦКиД ищет мэрия Бердска



Постановление городской мэрии о замещении вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» было обнародовано 25 ноября на сайте администрации Бердска. Поиск нового директора ведется до сих пор.

Кандидатам на должность предстоит пройти несколько этапов. Они должны иметь высшее образование, трудовой стаж не менее 5 лет, опыт работы в роли руководителя.



Также будет оцениваться личностный и профессиональный потенциал претендентов. Свою оценку им дадут эксперты. Затем глава Бердска в течение месяца со дня завершения конкурса будет заключать трудовой договор и назначит на должность директора Городского центра культуры и досуга. Пока до избрания нового директора обязанности исполняет заместитель Антон Седов.

Как рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова отбор заявок на должность нового руководителя активно ведется.

- Объявлен конкурс, пока собираем по заявкам информацию. Прием заявок осуществляется до 31 декабря 2020 года включительно. Конкурс будет проведен 28 января 2021 года,- сообщила Жанна Сергеевна "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря.

Напомним, что последние 4 года директором ГЦКиД была Елена Исламова. Она умерла от рака в ночь на 12 ноября 2020 года в возрасте 56 лет на руках мужа и дочери. Похоронили ее 13 ноября на бердском кладбище после отпевания в Преображенском храме. Проститься с Еленой Исламовой пришли сотни человек, знающие ее по работе управделами мэрии. Пост директора ГЦКиД она занимала более 20 лет.

Городской центр культуры и досуга в современном виде существует с 2011 года. МБУ ГЦКиД образован в 2005 году путем слияния двух муниципальных учреждений: «Городской центр досуга» и «Культурно-Досуговое объединение». В настоящее время в состав муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» входит три структурных подразделения: Городской парк культуры и отдыха, Городской дом культуры, Досуговый центр «Октябрь» в поселке Новом.