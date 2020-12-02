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Почему решили перенести строительство надземного переход у нового ЛДС в Новосибирске, стало известно

11:15 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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В следующем году рабочие приступят к отсыпке грунта, насыпь расширят на 7 метров, что позволит увеличить количество полос движения с четырех до шести.

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Транспортную развязку к строящейся ледовой арене в Новосибирске реконструируют в 2021 году

Рабочие приступят к отсыпке грунта, насыпь расширят на семь метров, что позволит увеличить количество полос движения с четырех до шести.
Реконструкцию автомобильной развязки на площади Лыщинского в Новосибирске, одного из главных дорожных объектов, который будет обеспечивать транспортную доступность ледового дворца спорта (ЛДС), возводимого к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, завершат в 2021 году. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"В планах - в следующем году закончить полностью этот объект, развязку в районе площади Лыщинского. Большие работы уже проделаны, около 700 млн рублей сегодня уже здесь освоено, это не только грунтовые и дорожные работы, но и работы, связанные с выносом коммуникаций", - сказал мэр.

По его словам, в следующем году рабочие приступят к отсыпке грунта, насыпь расширят на 7 метров, что позволит увеличить количество полос движения с четырех до шести. В процессе работ специалисты отказались от строительства пешеходного моста стоимостью 300 млн рублей, по которому посетители могли добраться до территории арены, из-за общественной критики и дороговизны объекта. Добраться до ЛДС пешеходы смогут с помощью других переходов.

Первый заместитель гендиректора компании-подрядчика "Дорсиб плюс" Дмитрий Харланов отметил, что схема движения по проспекту Карла Маркса (соединяет площадь Лыщинского и одну из крупнейших развязок левого берега - площадь Карла Маркса) не изменится, улицу Блюхера (ведет к еще одной крупной развязке - площади Труда) расширят до восьми полос, на улице Немировича-Данченко изменится схема съезда на дамбу Октябрьского моста (самый старый автодорожный мост через Обь в черте Новосибирска). Работы выполнены на 40%.

Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Юрий Демин, в свою очередь, отметил, что до конца года подрядчики завершат работы по выносу коммуникаций, частью которых станет вынос водопровода и средств связи.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой требуется около 19,5 млрд рублей. Около половины средств пойдут на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

ледовая арена транспортная развязка ООО «Дорсиб плюс»
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