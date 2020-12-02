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Опубликовала список должников по аренде земли мэрия Новосибирска

11:26 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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48 компаний не выплатили мэрии за землю более 10 млн рублей, 37 – более 5 млн рублей, и 189 юрлиц – более 1 млн руб.

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Мэрия опубликовала список должников по аренде земли в Новосибирске

Мэрия не надеется вернуть часть долгов.

Около 30 % организаций из списка должников являются банкротами.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскрыл список компаний, имеющих долг за аренду муниципальной земли. Он надеется, что это подтолкнет организации погасить задолженность перед городским бюджетом.

«Сегодня на официальном сайте мэрии по моему поручению опубликован список должников перед бюджетом Новосибирска по договорам аренды земельных участков. Долги перед бюджетом имеют 543 юридических лица. На 1 ноября долг свыше 1 миллиона рублей имеют 286 организации, в том числе 12 организаций накопили долг свыше 50 млн рублей», – сообщил на своей странице в «Facebook» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Власти пытаются вернуть долги с помощью судебных приставов, а также идут на мировые соглашения. В соцсети мэр пишет, что 32% всех должников являются банкротами, потому возврат долга не возможен. А с 35% компаний мэрия расторгла договора и надеется вернуть деньги.

Долг свыше 100 млн руб. не отдают пять компаний. Это ООО «ДИСКУС-строй», ООО «Трест 43», ОАО НПО «Сибсельмаш», ООО НСК «Авантаж», ООО «Доступное Жилье Новосибирск». Причем последние четыре уже банкроты.

7 организаций имеют долг более 50 млн рублей, и лишь одна из них не банкрот - ООО «Дискус плюс». О финансовой несостоятельности сообщили ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», ООО ПТК «Стройинвест», ООО «НСК Девелопмент», ЗАО «Корпорация СИТЕХ», МУП «СоИС», ООО «НСК Девелопмент».

48 компаний не выплатили мэрии за землю более 10 млн рублей, 37 – более 5 млн рублей, и 189 юрлиц – более 1 млн руб.

Источник: novo-sibirsk.ru

должник мэрия
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