Роддом и две больницы освободят от ковидных пациентов в Новосибирске

В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения.

Две больницы и роддом в Новосибирске, где лечили от COVID-19, возобновят плановую помощь

Роддом № 2 перепрофилировали в инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом в середине октября.

Минздрав Новосибирской области закроет три инфекционных госпиталя для пациентов с COVID-19, работающих на базе трех медучреждений региона, в том числе, родильного дома и гинекологической больницы. Медучрежднения возобновят работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения. В середине ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала высокий уровень заболеваемости в Новосибирской области.



"Приказом Минздрава Новосибирской области с 1 декабря из списка организаций, перепрофилированных в инфекционные госпитали, исключена городская клиническая больница № 19, с 7 декабря - родильный дом № 2 и гинекологическая больница № 2", - сообщили в пресс-службе.Роддом № 2 в Октябрьском районе Новосибирска был перепрофилирован в инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в середине октября. В нем развернули 100 мест для перевода на долечивание пациентов в состоянии легкой и средней степени из распределительных центров. В этот период рожениц принимали другие профильные медучреждения города.

До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.