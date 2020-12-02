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Полыхал дом на двоих хозяев ранним утром по ул. Павлика Морозова в Бердске

10:41 02.12.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Огнем уничтожена кровля жилища почти на 100 квадратных метров.

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С начала года в Бердске произошел 241 пожар

Ранним утром 2 декабря горел дом в частном секторе Бердска.

Пожарные получили сообщение о том, что огонь бушует в доме на двоих хозяев по ул. Павлика Морозова, в 4.48. Немедленно выехали на место.

-Повреждены кровля дома по всей площади, перекрытия пристройки к дому и сама пристройка изнутри. Общая площадь пожара 98 кв. метров, - сообщил «Курьер. Бердск» 2 декабря замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.

По словам Руслана Безносенко, если повреждена пристройка изнутри и перекрытия, то скорее всего, возгорание началось в пристройке дома, а дальше огонь ушел на крышу. Пострадавших и погибших в пожаре нет. Причину возгорание сейчас на месте устанавливает пожарный дознаватель.

С начала года в Бердске произошел 241 пожар, из общего количества 109 — на объектах экономики, остальные 132 — горение травы и мусора.

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