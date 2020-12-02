02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ради транспортной реформы приедет в Бердск 3 декабря 2020 замминистра Вячеслав Невежин. СМИ не пустят

10:57 02.12.2020, Марина Волкова Фото: правительство НСО
1 6

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в городе приспособлены для автобуса.

% name% title
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин
Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
% name% title

Ради транспортной реформы приедет в Бердск 3 декабря 2020 замминистра Вячеслав Невежин. СМИ не пустят"Москва сливки снимет": отложили бесполезную транспортную реформу в Бердске. Бюджет "не ввалит" 1 млрд рублей в год варягам из ВЭБ.РФЕщё 5 новостей

Приедет в Бердск уже завтра, 3 декабря, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Целью его поездки станет обсуждение грядущей транспортной реформы в городе. По данным "Курьер. Среда. Бердск", СМИ на встречу с чиновником высокого ранга не пустят. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", совсем недавно Бердск сотрясла новость о новой транспортной реформе, которая очень незаметно подобралась к городу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

-Сначала проверят безмасочников на остановке "Универмаг". А потом поедут в мэрию, обсуждать реформу, - сообщил источник.

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса.

Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.

замминистра СМИ транспортная реформа Вячеслав Невежин
Мнение читателей
0
6
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем делать тайным то, что скоро станет явным?

Аноним, 02 декабря 2020 11:05
Москва всё (денежные потоки) берет под свой контроль. Так как нефтяная кормушка истощается. Скоро наверное отожмут всё у бизнесменов и все торговые центры перекупят

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Одним из лучших агентов разведки назвал химика Менделеева Нарышкин
12:15 02-12-2020
Одним из лучших агентов разведки назвал химика Менделеева Нарышкин
Все изменения для неработающих пенсионеров в 2021 году
12:09 02-12-2020
Все изменения для неработающих пенсионеров в 2021 году
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:03 02-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Газизов уходит из «Спартака»? Они практически договорились с Федуном
12:01 02-12-2020
Газизов уходит из «Спартака»? Они практически договорились с Федуном
Чем "ЗапСибНефтехим" впечатлил Владимира Путина
12:00 02-12-2020
Чем
Зеркальные даты и дни силы в 2021 году
11:50 02-12-2020
Зеркальные даты и дни силы в 2021 году
Будет ли 10 000 в декабре: что известно выплатах на детей от 0 до 16 лет на 2 декабря 2020 года
11:49 02-12-2020
Будет ли 10 000 в декабре: что известно выплатах на детей от 0 до 16 лет на 2 декабря 2020 года
Личный прием в ПРФ: 14 декабря 2020 общероссийский день приема граждан пройдет в Пенсионном фонде. Запись до 7 декабря
11:47 02-12-2020
Личный прием в ПРФ: 14 декабря 2020 общероссийский день приема граждан пройдет в Пенсионном фонде. Запись до 7 декабря
Роддом и две больницы освободят от ковидных пациентов в Новосибирске
11:45 02-12-2020
Роддом и две больницы освободят от ковидных пациентов в Новосибирске
БердскТолько в 2021 году найдут нового директора ГЦКиД на смену умершей от рака Елене Исламовой в Бердске
11:43 02-12-2020
Только в 2021 году найдут нового директора ГЦКиД на смену умершей от рака Елене Исламовой в Бердске