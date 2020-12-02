Ради транспортной реформы приедет в Бердск 3 декабря 2020 замминистра Вячеслав Невежин. СМИ не пустят

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в городе приспособлены для автобуса.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин

Приедет в Бердск уже завтра, 3 декабря, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Целью его поездки станет обсуждение грядущей транспортной реформы в городе. По данным "Курьер. Среда. Бердск", СМИ на встречу с чиновником высокого ранга не пустят. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", совсем недавно Бердск сотрясла новость о новой транспортной реформе, которая очень незаметно подобралась к городу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

-Сначала проверят безмасочников на остановке "Универмаг". А потом поедут в мэрию, обсуждать реформу, - сообщил источник.

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса.

Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.