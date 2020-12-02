Всемирный день компьютерной графики отмечается 3 декабря: Традиции праздника

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December

В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias.

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.

Интересное предложение тут же дружно поддержали 3D-аниматоры всех стран. К празднованию присоединились такие международные гиганты, как Adobe, nVidia, Wacom и многие другие компании.

Сначала 3December (еще одно название праздника) касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно он охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой вообще.

Сейчас традицию празднования этого дня в США и Европе продолжает компания Autodesk, несколько лет назад поглотившая Alias. Проводимые ею крупные мероприятия не ограничиваются только 3D-датой. Они проходят в течение 10 дней — с 1 по 10 декабря — и включают в себя мастер-классы в разных городах мира, интересные презентации и онлайн-интервью с известными персонами этой отрасли. Принять участие в праздновании можно даже из собственного дома, если у вас есть интернет.

В последние годы Всемирный день компьютерной 3D графики (также известный как День 3D-шников) довольно активно начали отмечать и в России. Если у вас есть знакомые 3D-графики и дизайнеры, не забудьте поздравить их с профессиональной датой.

Источник: calend.ru