Спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет Путин

Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет

Спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год, в этом плане развивать нефтехимию очень перспективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это очень перспективно. Думаю, что все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии - ред.) где-то под 4 процента. А в ближайшие пять лет спрос на нефть - в один процент. А потом будет вообще снижение. На 0,1", - сказал Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Источник: РИА Новости