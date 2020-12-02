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Кто станет "звездой" ОДМ: Назначена дата конкурса на пост начальника в Бердске

12:33 02.12.2020, Алина Бурова Фото: ОДМ Бердска
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Раннее директором ОДМ была Евгения Шмидт. Она ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя.

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Команда волонтеров отдела по делам молодежи Бердска

Новых кандидатов на должность директора отдела по делам молодежи активно ищет мэрия Бердска.

Как рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова говорить о том много или мало заявок поступило еще рано.

- Мы ждем предложений от кандидатов, потом будем подводить итоги. Конкурсная комиссия будет выносить данные главе, а глава Бердска уже будет принимать решение. Прием заявок осуществляется до 10 декабря включительно. Конкурс будет проведен 28 декабря 2020 года ,- сообщила Жанна Сергеевна.

Требования к соискателю следующие:

• высшее образование;
• наличие стажа не менее 5 лет;
• опыт работы в сфере деятельности организации;
• опыт работы на руководящей должности.

Напомним, что с сентября 2019 года Евгения Шмидт была руководителем ОДМ Бердска. Шмидт ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя. Об этом она поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" 19 ноября.

- Это было мое личное желание. Сейчас я занимаю должность заместителя и планирую здесь продолжить свою деятельность, - заявила Евгения.

Отметим, что новому директору ОДМ будет поручено усилить в Бердске направление молодежи в сфере политики. Предусматривается сформировать интерес молодежи в политической сфере и направить их потенциал в нужное для города русло.

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