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"Эхо войны": 90-летних ветеранов вызывают на допросы в СК по делу о геноциде

13:30 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Родственники некоторых очевидцев Сталинградской битвы возмущены вызовами в СК.

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Фашизм оставил глубокий след по всей Европе

Следственный комитет РФ опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она пояснила, что в СК РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.
"Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида. Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события", - сказала Петренко.

Она добавила, что только в Волгоградской области проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей.
Ранее в СМИ писали, что якобы родственники некоторых очевидцев Сталинградской битвы возмущены вызовами в СК.

Источник: РИА Новости

геноцид нацизм фашизм
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