"Эхо войны": 90-летних ветеранов вызывают на допросы в СК по делу о геноциде

Фашизм оставил глубокий след по всей Европе

Следственный комитет РФ опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что в СК РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.

"Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида. Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события", - сказала Петренко.



Она добавила, что только в Волгоградской области проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей.Ранее в СМИ писали, что якобы родственники некоторых очевидцев Сталинградской битвы возмущены вызовами в СК.

Источник: РИА Новости