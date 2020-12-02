Не смогла обжаловать второе дело в ВС уличенная в махинациях с землями Цапков экс-судья

Суд отказался отменить дело против экс-судьи, связанной с делом Цапков

Верховный суд России отказал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.

Высшая квалификационная коллегия судей 17 июля дала СК РФ согласие на привлечение бывшей судьи в качестве обвиняемой по нескольким эпизодам мошенничества и фальсификации доказательств.

"Судебная коллегия Верховного суда по административным делам отказала в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Детали нового уголовного дела не приводятся.



В декабре 2018 года Мартынова уже была осуждена на семь лет колонии за аферу на 40 миллионов рублей с землями фирмы матери главаря кущевской банды Надежды Цапок в Краснодарском крае.В 2011–2012 годах Мартынова получила от двух бизнесменов более 40 миллионов рублей в обмен на "помощь" с захватом земель фирмы Цапок "Артекс-Агро" в Кущевском районе Кубани. При этом судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.В целом, за прошлый год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде. Статистика за нынешний год пока не готова.

Источник: РИА Новости