Как сесть в кресло мэра Бердска: Условия и сроки приема заявок от кандидатов на пост главы города

Претендент на высшую муниципальную должность обязан соответствовать ряду требований, предоставить полную и правдивую информацию о себе и своей семье. А также выдержать сито конкурсного отбора. Один кандидат уже есть.

Глава Бердска Евгений Шестернин, избранный 26 ноября 2015 года, объявил о желании участвовать в конкурсе

В Бердске приближается второй этап подготовки к выборам нового мэра. С 4 декабря конкурсная комиссия начнет прием заявок от кандидатов на пост главы города. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского горсовета депутатов Владимир Голубев, претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы с 4 по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая уже выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как отмечал Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава горсовета плюс один. Если же окажется, что на конкурс подаст заявку только один кандидат, то согласно требованиям 131-го Федерального закона, то комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор и повторить все процедуры сначала. Это же произойдет, если ни один из претендентов не наберет нужного числа депутатских голосов.

Кто выберет градоначальника

Конкурсная комиссии из 8 человек соберется на первое заседание 3 декабря. Уже известен ее состав, хотя официальное постановление губернатора о четырех его членах на момент написания материала еще не опубликовано. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от Бердска в комиссию по отбору кандидатов на пост бердского градоначальника вошли депутаты горсовета Владимир Голубе, Елена Бороздина и Алексей Шаталов, а также начальник юротдела министерства региональной политики Максим Зырянов.

От губернатора - министр региональной политики (зампред правительства Новосибирской области) Игорь Яковлев, его заместитель Светлана Шибаева, а также депутаты заксобрания от Бердска — Ирина Диденко и Зоя Родина.

Условия подачи заявок и конкурса по выбору главы города

Стать мэром можем любой при соблюдении определенных условий:

отсутствие судимости,

дееспособность,

собственная программа развития муниципального образования.

До конкурса допускаются граждане России, достигшие 21 года.

Не допускаются экс-мэры, отстраненные от должности приказом губернатора.

Официально выдвижение кандидатов, например, партиями или губернатором не предусмотрено. То что «своего человека» не будет выдвигать глава Новосибирской области Андрей Травников он подтвердил в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск».

-Федеральным законом №131 не предусмотрена возможность выдвижения кем-либо кандидатов на должность главы муниципального образования, в том числе и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Граждане Российской Федерации самостоятельно принимают решение об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, - сказано в официальном ответе губернатора.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1. личное заявление;

2. две фотографии размером 3х4 см;



3. собственноручно заполненную и подписанную анкету;4. паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;5. программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в Бердске);6. документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;7. документы об образовании;8. другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку гражданина, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата);

9. обязательство в случае избрания главой городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа;

10. сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом президента Российской Федерации;

11. сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

12. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

12. письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Правду и только правду

Документы представляются кандидатом лично. Копии представленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Желающим участвовать в конкурсе стоит учесть, что на сбор всех справок может уйти не один день.

Конкурсная комиссия проверит достоверность представленных каждым кандидатом документов в том числе запросами в различные службы и организации. Поддельная справка или недостоверные сведения являются поводом снять кандидата с «выборов».

Шестернин пойдет на выборы

5 лет назад, когда выборы мэра Бердска по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14 (позже один сошел с дистанции). Из них по итогам тестирования на голосование оставили троих, набравших максимальное количество очков.

В 2015 году захотели сесть в кресло бердского мэра безработный бывший офицер ФСБ, действующий глава сельсовета, директор КБУ, руководители управляющей компании и НКО, замдиректора ЦМУ и председатель ЖКО, а также чиновники, бизнесмены, пенсионер и даже массажист из санатория в возрасте от 37 лет до 61 года.

Срок полномочий нынешнего мэра Евгения Шестернина истек 26 ноября 2020 года. Но согласно Уставу Бердска он остается управлять городом до того момента, когда назовут имя нового градоначальника. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря, Шестернин официально заявил о своем участии. И депутаты открыто заявляют, что хотят видеть главой города следующие 5 лет именно его.

Так что один кандидат уже есть.

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