Почему решила отказаться от празднования Рождества Елизавета II

В Великобритании за время пандемии было зафиксировано почти 1,6 миллиона случаев заражения, более 59 тысяч человек умерли.

Елизавета II откажется от празднования Рождества

Британская королева Елизавета II впервые за время правления откажется от традиционного семейного Рождества, заявили источники в королевской семье.

94-летняя королева и ее муж, 99-летний принц Филипп, обычно проводят праздничные новогодние каникулы в своем поместье Сандрингем на востоке Англии с другими членами семьи. "Приняв во внимание все соответствующие советы, королева и герцог Эдинбургские решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзоре", - сообщили Guardian источники в королевской семье, имея в виду замок к западу от Лондона.

Королева отложила публичные мероприятия и переехала из Букингемского дворца, своей официальной резиденции в британской столице, в Виндзор 19 марта, когда началась пандемия коронавируса. В начале апреля королева выступила с всего шестым для себя за время правления телеобращением к нации, призвав сограждан в "духе военного времени" пережить многомесячную изоляцию. В Виндзоре в июле Елизавета II посвятила в рыцари капитана Тома Мура, 100-летнего ветерана Второй мировой войны, который собрал миллионы фунтов стерлингов для благотворительных нужд в ходе акции по прогулке на ходунках в своем саду. Ее еженедельная встреча с премьер - министром Борисом Джонсоном проводится в формате онлайн. Первое публичное выступление королевы за пределами одной из ее резиденций, произошло 16 октября, когда она вместе с внуком Уильямом посетила исследовательскую лабораторию Портон-Дауна.

В Великобритании за время пандемии было зафиксировано почти 1,6 миллиона случаев заражения, более 59 тысяч человек умерли. Старший сын королевы, принц Чарльз, и его сын, принц Уильям, были изолированы после того, как у них проявились легкие симптомы заболевания COVID-19.