Почему решила отказаться от празднования Рождества Елизавета II

Британская королева Елизавета II впервые за время правления откажется от традиционного семейного Рождества, заявили источники в королевской семье.
94-летняя королева и ее муж, 99-летний принц Филипп, обычно проводят праздничные новогодние каникулы в своем поместье Сандрингем на востоке Англии с другими членами семьи. "Приняв во внимание все соответствующие советы, королева и герцог Эдинбургские решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзоре", - сообщили Guardian источники в королевской семье, имея в виду замок к западу от Лондона.
Королева отложила публичные мероприятия и переехала из Букингемского дворца, своей официальной резиденции в британской столице, в Виндзор 19 марта, когда началась пандемия коронавируса. В начале апреля королева выступила с всего шестым для себя за время правления телеобращением к нации, призвав сограждан в "духе военного времени" пережить многомесячную изоляцию. В Виндзоре в июле Елизавета II посвятила в рыцари капитана Тома Мура, 100-летнего ветерана Второй мировой войны, который собрал миллионы фунтов стерлингов для благотворительных нужд в ходе акции по прогулке на ходунках в своем саду. Ее еженедельная встреча с премьер - министром Борисом Джонсоном проводится в формате онлайн. Первое публичное выступление королевы за пределами одной из ее резиденций, произошло 16 октября, когда она вместе с внуком Уильямом посетила исследовательскую лабораторию Портон-Дауна.
В Великобритании за время пандемии было зафиксировано почти 1,6 миллиона случаев заражения, более 59 тысяч человек умерли. Старший сын королевы, принц Чарльз, и его сын, принц Уильям, были изолированы после того, как у них проявились легкие симптомы заболевания COVID-19.