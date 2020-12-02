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Ответит за слова? Прокомментировали сообщения о проверке выступления Навального в СК

12:23 02.12.2020 Фото: СК РФ
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Ранее во вторник информированный источник сообщил, что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет признаков экстремизма в его публичных высказываниях в эфире "Эха Москвы" в апреле.

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Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности

Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства.

В связи с чем в очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам.

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком

опровержение фейк экстремизм Алексей Навальный
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