Ответит за слова? Прокомментировали сообщения о проверке выступления Навального в СК

Ранее во вторник информированный источник сообщил, что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет признаков экстремизма в его публичных высказываниях в эфире "Эха Москвы" в апреле.

Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности

Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства.

В связи с чем в очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам.

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком