Погибает город, погибает медицина: Шокирована зарплатой 100 рублей в день раздатчица в буфете ЦГБ Бердска пациентам с COVID-19 Татьяна Челягина

Попробуйте рот разинуть, всех лишают надбавок, - описывает ситуацию ее коллега Светлана Крымская. После жалоб начинаются проверки. Крымская писала письма даже Путину. Работодатели только требуют, а условий труда не создают, подчеркивает она.

Работники ЦГБ Бердска не прекращают жаловаться на плохие условия труда

Никогда не видела такого отношения и считает, что медицина погибает в Бердске Татьяна Челягина 60 лет. Она работает раздатчицей в хирургическом отделении ЦГБ Бердска с сентября 2020 года. Для нее было шоком ситуация в больнице, рассказала она "Курьер. Среда. Бердск" 1 декабря. Раньше Татьяна Васильевна работала в Сибиряке в обслуживающем персонале, а до этого полжизни на БЭМЗЕ, ветеран труда, инвалид 3 группы. У нее под опекой девочка. Занимается еще двумя внуками. Кроме того у Татьяны Васильевны двое взрослых детей. За сентябрь она получила 7 тысяч рублей (работала не полный месяц), а за октябрь всего 14 тыс. рублей. Она отмечает, что это несправедливая оплата за работу по 12 часов в день, работу с потенциально больными пациентами COVID-19. Ее коллега уже переболела коронавирусом, сейчас сама Татьяна Васильевна на больничном.

Напомним, медики уже неоднократно жаловались на низкие зарплаты и задержки. Также поступали обращения о недоплатах за больничные и страховки за болезнь COVID-19.

Заплатите за добросовестный труд

- За сентябрь получается мне насчитали даже меньше, чем по 100 рублей в день. За октябрь также - копейки. Я не могу получить оплату за свой труд, а работаю я на совесть, как человек советской закалки, - отмечает Татьяна Челягина.

Татьяна Васильевна отмечает, что раздатчицы постоянно контактируют с больными, но в категорию медработников, которые могут получать ковидные надбавки, их не берут. Заявляют, что контакта нет.

- Мы 10 раз за день заходим к пациентам, раздаем еду, потом забираем. Моем посуду за ними. Мы имеем непосредственный бытовой контакт, а нам ни копейки за это недоплачивают, - отмечает Татьяна Васильевна.

Трое внуков каждые каникулы находятся у Татьяны Васильевны, их нужно накормить, чем-то угостить. А она не может получить свои заработанные деньги. Всю жизнь она работала на совесть на БЭМЗе, затем 8 лет в "Сибиряке". Благодаря полученной по акции от санатория путевке свозила детей в Абхазию. Но затем у нее случилась беда - она сломала шейку бедра, упала в автобусе. После долгого лечения хотела вернуться в "Сибиряк", но там уже не было свободных вакансий. Теперь Татьяна Васильевна не может заработать достойную зарплату, которую надеялась получать в государственном учреждении. Она глубоко поражена порядками в ЦГБ Бердска. Как и многие медики, отмечает низкие баллы расчета оплаты труда, отсутствие надбавок за переработку и запрет делать анализа на коронавирус. Напомним, Минздрав опроверг информацию о том, что главврач Дробинская запретила делать анализы медикам. Но они продолжают на это жаловаться.

Сама Татьяна Васильевна пришла на анализ, но получила отказ.

- Как запрет? Нам наоборот надо в первую очередь брать анализы, мы же можем людей заразить. Я уточнила, что я из кухни, тогда мне сделали, - рассказала Татьяна Васильевна.

В ЦГБ Бердска не только низкие ставки по зарплате, нет надбавок и премий, еще и существуют ограничения по сумме зарплаты. Коллектив в хирургии очень дружный, постоянно друг друга заменяют и помогают. Но даже если раздатчицы подменяют друг друга и перерабатывают, им платят максимум 1,5 ставки и не больше. Татьяна отмечает, что и даже этот объем она не получила за октябрь. Челягина глубоко поражена происходящим в ЦГБ Бердска.

- У нас погибает город, погибает вся медицина. Я столкнулась, мне страшно стало, - поражена Татьяна Васильевна.

Что говорят коллеги

Татьяну Челягину поддержала ее коллега, еще одна раздатчица - Светлана Крымская 57 лет. Она рассказала "Курьер. Среда. Бердск". Она работает 8 год в хирургическом отделении ЦГБ Бердска. Она потвердела абсолютно все жалобы Татьяны.

- Норматив на ставку идет 30 человек, а мы кормим 5 раз в день по 50, а бывает и по 60 человек. А работаем по одиночке, я одна и Татьяна Васильевна одна. Кран на раздатке сломался, мы тягаем полные ведра воды. А если мы начинаем жаловаться, нас начинают гнобить, - отметила Светлана Ивановна 1 декабря.

После жалоб начинаются проверки, отмечает Крымская. Она писала письма даже Путину. Работодатели только требуют, а условий труда не создают, подчеркивает женщина.

- Попробуйте рот разинуть, всех лишают надбавок, - так описывает ситуацию Светлана Ивановна.

Светлана Крымская рассказывает, что два года назад ей выдали трудовое соглашение, где указано начисление в 18 баллов. Но всё это время идет начисление по 13 баллам. К тому же переработка должна оплачиваться вдвойне.

- Я подошла к старшей медсестре и просила - где мои 5 баллов? Это получается каждый месяц по 2000 нам не доплачивают. За два года мне не доплатили 48000. Где мои деньги, отдайте?! Я честно зарабатываю, - возмущена Крымская.

Светлана Ивановна в октябре переболела пневмонией. Первый анализ на коронавирус не подтвердился, но после болезни в крови были обнаружены антитела. А никаких надбавок за контакты с больными им не дают и тем более на страховку они не могут претендовать.

Также переболела коронавирусом еще одна коллега Татьяны Челягиной Раиса Петровна - сестра-хозяйка. Она провела на больничном 2 месяца. У нее есть подтверждающие документы, положительный анализ на COVID-19.

- Нам должны выплачивать страховку за болезнь коронавирусом, но нам говорят, что мы даже не можем претендовать. Вызывают на допросы и утверждают, что мы заразились не на работе. Это же не справедливо, - возмущается Раиса Петровна.

Сестра-хозяйка рассказала, что подменяла младшую медсестру, когда та болела. Работала на кухне. А потом и сама вскоре заболела. Также отметила, что у них в хирургии очень дружный коллектив. Но руководство этого не ценит. Труд не компенсируется ни зарплатой, ни надбавками ни тем более страховками, уверены работники больницы.

Напомним, что главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская не выходит на связь с редакцией е удалось получить комментарий и по этим жалобам работников хирургии.